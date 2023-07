Nacional Inn expande horizontes em Curitiba e traz opções de hospedagem para todos os perfis de viajantes

Rede hoteleira assume operação de três empreendimentos estratégicos na capital paranaense, investindo em infraestrutura moderna e conectada

A Nacional Inn, uma das redes de hotéis mais tradicionais do país, está fortalecendo sua presença em Curitiba, a capital do Paraná, ao assumir a operação de três hotéis estratégicos na cidade. O Euro Suíte Batel, o Nacional Inn Santa Felicidade e o Cassino Tower Curitiba Aeroporto estão sob a administração da rede, prometendo experiências completas e inovadoras para os hóspedes.

Nacional Inn Curitiba – Santa Felicidade

Com a crescente demanda turística no estado, que registrou um aumento de 5% no número de visitantes no último ano, a Nacional Inn viu a oportunidade de investir em acomodações modernas e conectadas com o que há de mais cosmopolita. Ricardo Aly, diretor de Vendas, Marketing e Distribuição da Nacional Inn, destaca a importância da expansão em Curitiba como parte da estratégia para 2023.

Piscina do hotel em Santa Felicidade. Créditos: Nacional Inn

O Euro Suíte Curitiba Batel, localizado próximo aos shoppings Pátio Batel e Crystal, é ideal para eventos corporativos de pequeno e médio porte, com capacidade para até 56 pessoas e duas salas para reuniões e conferências. Além disso, o hotel é uma das opções mais próximas da Ligga Arena, o estádio do Athletico Paranaense, atraindo também fãs de esportes.

Já o Nacional Inn Santa Felicidade, situado no bairro mais italiano de Curitiba, é perfeito tanto para viajantes a lazer quanto para negócios. Com capacidade para até 320 hóspedes, o hotel conta com 11 salas de reuniões equipadas para convenções, workshops e eventos corporativos.

Por fim, a operação do Cassino Tower Curitiba Aeroporto, localizado próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena e de fácil acesso para quem segue rumo ao Sul do Brasil, apresenta uma estrutura ampla e completa para sediar variados tipos de eventos. Com quatro salas disponíveis e acessibilidade para cadeirantes, o hotel se destaca por oferecer transfer gratuito para os hóspedes até o aeroporto.

Vale ressaltar que todos os três hotéis assumidos pela Nacional Inn são pet friendly, proporcionando uma experiência acolhedora também para os animais de estimação dos hóspedes.

A expansão da Nacional Inn em Curitiba representa um marco importante para a rede hoteleira, que reforça seu compromisso em oferecer experiências diferenciadas e completas para seus hóspedes, seja para negócios, lazer ou eventos. Os viajantes que visitam a capital paranaense agora têm à disposição opções de hospedagem que atendem a diversas necessidades, proporcionando estadias memoráveis e aconchegantes em um dos principais destinos turísticos do país.