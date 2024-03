Produtora com mais de 20 anos de existência possui escritórios em Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF)

Uma das maiores produtoras do mercado publicitário brasileiro, a Ilha Crossmídia divulgou a contratação de quatro novos profissionais em diferentes áreas. Com escritórios em Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF) e possuindo clientes como FIFA, UPL, Caixa, Syngenta, Petrobras, Black Princess, Faber-Castell, LG, Lupo, Scania, Chiquinho Sorvetes, entre outros, a Ilha Crossmídia tem como uma das áreas de atuação o atendimento de contas públicas em agências, como o Propeg, Nacional e Nova.

“Iniciamos 2024, ano de comemorações na Ilha Crossmídia pelos 25 anos de trajetória, com a chegada dos novos talentos que irão reforçar nossa equipe, com foco em continuarmos a executar e entregar trabalhos diferenciados aos nossos clientes de todo o Brasil. Junto a todos os nossos talentos, eles serão peças fundamentais para continuidade do nosso plano de crescimento e expansão”, festeja Palu Rossi, CEO da Ilha Crossmídia.

Os profissionais contratados pela agência com mais de 20 anos de fundação são Camila Müller, com mais de 16 anos de carreira na área; Ana Paula Sanches, que será Gerente de Pós-produção; Luciana Calil que trabalhará como Produtora Executiva; e Lucas Fogs, que exercerá o cargo de Diretor Criativo e de Cena.

Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade Barão de Mauá, Camila Müller detém vasto conhecimento na área de atendimento governamental, planejamento estratégico, elaboração de briefings, criação de campanhas on e off-line, gerenciamento de projetos e supervisão de contas.

Com ampla experiência no mercado audiovisual, após se formar em Publicidade e Propaganda pela PUCRS, Ana Paula Sanches adentrou a RBS TV (afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul) e trabalhou nas produtoras Brava Filmes e Pádua Filmes (produtoras nas quais foi sócia), Mythago Produções, Cubo Filmes, Eyxo , My Mama, entre outras, conduzindo projetos para grandes marcas como Natura, Aurora, Brahma, Dakota, Cravo e Canela, Piccadilly, Sicredi, entre outras.

Possuindo mais de 25 anos dedicados à produção de conteúdo audiovisual de diferentes estilos, como cinema, novelas, séries e reality shows em emissoras de TV (como Band e Record, Luciana Calil trabalha desde 2017 na produção executiva de filmes publicitários em produtoras como Sanfona e Plural Imagem e Som.

Como Diretor de Cena, formado em Cinema pela Unisinos (RS), Lucas Fogs tem mais de 10 anos de atuação na direção de filmes publicitários, tendo dirigido comerciais para várias marcas, como Brahma, Stone, Sicredi, Chiquinho Sorvetes, entre outras.