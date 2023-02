Na RedeTV!, Lorenzo, filho da Luciana Gimenez, revela que a mãe quer volta a esquiar na pista que sofreu acidente

A apresentadora retornou ao SuperPop e ficou emocionada com a entrevista surpresa cedida pelo filho mais novo

Na noite da última quarta-feira (8), Luciana Gimenez voltou a gravar o seu programa, o SuperPop. Em seu retorno aos estúdios da RedeTV!, a apresentadora precisou de auxílios de muletas para se locomover devido ao acidente que sofreu há um mês enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

A apresentadora voltou a gravar o SuperPop e precisou do auxílio de muletas para se locomover. Créditos: Instagram

Na ocasião, Luciana estava acompanhada de seus dois filhos, Lorenzo Fragali e Lucas Jagger, que presenciaram o acidente e também viram quando a mãe foi socorrida. Apesar de estar muito preocupado, Lorezno, o caçula, se mostrou confiante desde o primeiro momento. No vídeo do resgate, que foi divulgado durante o programa, é possível notar que o menino de 11 anos fala que daria tudo certo.

No final da entrevista, Lorenzo deixou um recado motivacional e cheio de carinho para Luciana. Créditos: RedeTV!

Já ontem enquanto gravava o SuperPop, a apresentadora recebeu uma mensagem surpresa do filho caçula. Lorenzo foi entrevistado pela jornalista Simone Garuti e falou sobre acidente. “Na hora eu estava paralisado, e como uma pessoa que tipo, filho mais novo, eu tava na frente, eu vi ela caindo, né? Eu cheguei e falei: Mãe, vai dar tudo certo, você vai pro hospital e as pessoas vão tomar conta de você”. Ele ainda relatou que por fora buscava se manter calmo, mas por dentro estava preocupado.

A jornalista disse que em entrevista a Sonia Abrão, a apresentadora falou que voltará a esquiar no próximo ano, Simone aproveitou e perguntou se Lucas deixará a mãe voltar a praticar a atividade. “Óbvio que eu deixo, ela falou assim: Filho, a primeira pista que a gente vai fazer, é pista que eu caí”, revelou o menino que ainda afirmou ter concordado com a mãe.

Ela passou a maior parte do tempo sentada para não prejudicar a sua recuperação Créditos: Créditos: Instagram

Para finalizar, Lorenzo deixou um recado motivacional e cheio de carinho para Luciana. “Mãe, recupera logo, pra você ir lá embaixo e eu marcar vinte pontos em você no basquete. Recupera, porque eu tô com muita saudade de a gente fazer as coisas que que a gente fazia antes, tipo esquiar…pular no pula-pula e brincar de esconde-esconde com os meus amigos e muito mais coisas, quando você ajudava fazendo tudo que eu queria e me acompanhava pelo meu dia inteiro”.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou fotos suas durante a gravação do SuperPop e deixou um recado para os seus seguidores na legenda. “Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!”.