Incorporadora desenvolve Escola de Vendas online que capacitou mais de 2 mil corretores

Ekko Group promoveu formação e atualizações no mercado imobiliário a partir de janeiro de 2021, oferecendo alternativa a quem ficou desempregado

Em meio à pandemia de Covid-19, na qual a taxa de desemprego no Brasil chegou a bater 14,7% em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Ekko Group, incorporadora de empreendimentos de alto padrão que já lidera o setor em Osasco e Granja Viana e avança em Alphaville, agiu ativamente na qualificação do setor imobiliário para, também, atender a muitos que perderam o trabalho. A empresa iniciou, em janeiro de 2021, a Escola de Vendas, voltada para formar e atualizar corretores, concluindo o ano com 2.168 pessoas treinadas, em um total de quase 10 mil horas de atividades.



Poliana, de 27 anos, tinha trabalhado em telemarketing e como operadora de caixa antes de entrar na Ekko Group

Tornar-se corretor é uma alternativa comum até para quem ocupou altos cargos, mas acabou perdendo emprego ou vendo sua empresa falir. Diante desse cenário, a Ekko Group projetou a Escola de Vendas, como é chamado o programa da incorporadora, com um executivo 100% dedicado e que atua lado a lado com os alunos nas primeiras ações no mercado, incluindo entrega de panfleto ou acompanhamento de plantão, além de ensinar como lidar com sistemas de organização e comunicação e oferecer orientações de ética no mercado em atividades online, enviadas por WhatsApp ou e-mail.



“Sabemos que cerca de 80% dos funcionários do mercado imobiliário entram sem perspectiva e que não basta se expor e vender. A Ekko Group tem como missão transformar vidas, inclusive de seus funcionários. Por isso, desenvolvemos a Escola de Vendas, na qual um executivo de treinamento ensina tudo que o corretor precisa fazer. Mais do que dom, trabalhar com vendas exige técnica e aprimoramento constante. Com esse pensamento, também contribuímos diretamente para a evolução de mercado, especializando novos profissionais no setor. Assim, já conseguimos mudar a vida de mais de 2 mil pessoas logo no primeiro ano da Escola de Vendas”, contou Diego Dias, CEO da Ekko Group.

Diego Dias, CEO da Ekko Group



A ação traz novas perspectivas para quem está, de fato, iniciando na carreira. Como foi o caso de Josias Brito dos Santos, 40 anos, casado, pai de uma filha, e que tinha uma trajetória estabelecida nas áreas financeira e administrativa, trabalhando em empresas de contabilidade e institutos de pesquisa até ser demitido, no começo de 2021. Formado em Administração, pós-graduado em Consultoria Empresarial e, ainda, com duas graduações em Contabilidade, Josias foi recrutado pela Ekko Group em setembro do ano passado e, com a Escola de Vendas, passou a projetar longa carreira no novo setor.

“Nunca tinha trabalhado com vendas, mas, quando a oportunidade surgiu, era encarar o desafio ou continuar em casa, atualizando o currículo, como eu já estava há cinco meses. E posso dizer que a Escola de Vendas foi uma graduação na área imobiliária, facilitando muito para a minha entrada no novo mercado, com um conteúdo de fácil entendimento, indicando procedimentos, como detectar os sinais que o cliente dá para indicarmos o imóvel mais adequado, além de dar noções de conduta, ética e profissionalismo”, contou Josias.

Josias, de 40 anos, tinha carreira nas áreas administrativas e contábeis antes de entrar na Ekko Group

Protagonista deste mercado em ascensão, a Ekko Group ainda terá expansão em 2022 com o lançamento de duas novas marcas, a Ekko Properties e Ekko Construções, que atuarão como braços da incorporadora, ampliando o alcance da companhia no setor imobiliário e, também, mantendo seu compromisso com a sociedade em transformar vidas e gerar oportunidades.



A Ekko Group é uma empresa com 22 anos de atuação, marcada por uma gestão familiar de sucesso, começando com casas pontuais em Osasco, Alphaville e Granja Viana e que evoluiu para uma holding com governança corporativa e atuação em toda a cadeia produtiva, vivendo um momento de afirmação para ser protagonista em um período de profunda readequação do setor imobiliário. Promovendo sua expertise de oferecer experiências únicas de moradias de alto padrão, a Ekko Group já conta com 30 projetos lançados e mais de 40 em desenvolvimento.



Doze anos depois de sua primeira incorporação imobiliária, a Ekko Group já é líder em Osasco e Granja Viana, contando hoje com mais de 3.000 clientes ativos e mais de 400 corretores cadastrados. O principal projeto da incorporadora é o Reserva Golf, que será o maior empreendimento projeto da América Latina em VGV (Valor Geral de Vendas).