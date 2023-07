“Na minha infância eu não tinha isso”, Daniela Albuquerque se emociona com festa surpresa

A apresentadora que comemora 41 anos nesta semana, foi surpreendida pela equipe do “Sensacional”. Programa especial vai ao ar hoje

O ‘Sensacional’, programa exibido pela RedeTV! e apresentado por Daniela Albuquerque, terá uma edição especial hoje (20) às 22h30. O ritmo de festa é em comemoração aos 41 anos da apresentadora que foi surpreendida pelos colegas de equipe.

O ator e cantor Daniel Del Sarto foi uma das atrações E

Para celebrar a data, Alessandra Scatena comandará a edição especial do programa, revisitando momentos marcantes da vida pessoal e profissional da apresentadora.

O programa especial vai ao ar hoje (20) a partir de 22h30 na RedeTv!

Também atriz, formada pela Escola Célia Helena e já tendo atuado no teatro, nas telinhas e telonas, nesta última com o longa-metragem “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, do diretor Osnei de Lima, a aniversariante da semana recordará ainda as entrevistas memoráveis realizadas nas quase duas décadas na TV, a infância humilde em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e a entrada tardia na escola.

A edição especial do “Sensacional” foi apresentada por Alessandra Scatena

“Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, revela.

“Minha mãe sempre fazia um bolinho, mas festa assim de chamar os amigos eu nunca tive”, revela a apresentadora

Neste especial, Dani Albuquerque será surpreendida ainda com a presença da irmã, Adriana Correia, e de uma superfã, a Jaqueline Oliveira, que disputam um divertido quiz para revelar quem sabe mais sobre a trajetória da apresentadora.

Para embalar a festa, no palco do ‘Sensacional’, o ator e cantor Daniel Del Sarto soltará a voz ao som de músicas consagradas, como ‘Dindi’ de Tom Jobim, uma das canções preferidas da aniversariante.

Atrações Especiais

Nesta edição repleta de homenagens, Dani será presenteada com vídeos de amigos, familiares e colegas de profissão, que confidenciam as melhores memórias ao lado da apresentadora. Os depoimentos também contemplam figuras como João Kléber, Amaury Jr, Sonia Abrão e Otávio Mesquita.

Emocionada, a homenageada reflete sobre o significado da data. “É um momento em que estou ao lado das pessoas que eu amo, da minha família…É um momento de reflexão, de pensar na vida, mais um ano, mais uma fase e agora vou para os 41 anos. É muito gostoso celebrar”, declara Dani Albuquerque.