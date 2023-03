Na luta contra a Síndrome da Impostora, Lancôme e Idôle convidam mulheres a se reconhecerem como ídolas

Durante talk promovido pela marca em São Paulo na última terça-feira, 21,Rafa Brites, Marcela Ceribelli, Gabriela Loran e Shenia Karlson trocaram experiências sobre o fenômeno e como superá-lo

Na última terça-feira, 21, Idôle, franquia de fragrância da marca francesa de beleza de luxo Lancôme, promoveu um talk em São Paulo para discutir a saúde mental da mulher e como todas são ídolas. Com apresentação de Rafa Brites, autora do livro “Síndrome da Impostora”, a marca promoveu um espaço de troca de experiências sobre como a síndrome afeta as mulheres, principalmente as da Geração Z que, segundo pesquisa em parceria com a IPSOS, apresenta três vezes mais sentimentos de impostora do que a geração Y (nascidos entre 1982 e 1994) e cinco vezes mais do que a geração X (nascidos entre 1960 e 1979).

Idôle, franquia de fragrância da marca francesa de beleza de luxo Lancôme, promoveu um talk em São Paulo para discutir a saúde mental da mulher. Créditos: Divulgação

Ainda, com a presença de Marcela Ceribelli, CEO e criadora de conteúdo da Obvious, a atriz Gabriela Loran, a psicanalista Shenia Karlson e Bianca Ferreira, head de comunicação, sustentabilidade e diversidade da L’Oréal Luxo Brasil, Idôle propôs um debate sobre ídolas, mulheres reais que inspiram, convidando o público a identificar quem são essas mulheres em suas vidas, e também se identificar nelas.

Marcela Ceribelli, Shenia Karlson, Rafa Brites, Bianca Ferreira e Gabriela Loran em evento promovido pela Lancôme. Créditos: Divulgação

Um sucesso desde a sua criação em 2019, Idôle se tornou um ícone entre as mulheres e é considerada uma das fragrâncias que estão reescrevendo as regras da perfumaria. Representa a imagem da ídola que existe dentro de cada mulher, ou seja, uma versão melhor de si mesma que anseia por ser reconhecida, Idôle evela a autoconfiança e poder da mulher que busca a mudança e faz a mesma acontecer. Da mulher que provou seu valor e inspirou uma comunidade poderosa de mulheres, um movimento geracional de sonhos sem limites, um mundo onde toda mulher é uma ídola. A ídola que brilha e compartilha com as outras para poder construir, pouco a pouco, um mundo melhor.