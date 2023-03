Na Grelha com Netão: talk show estreia na RedeTV! com participação de Danilo Gentili

Nova atração da emissora vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 22h30

O sucesso nas plataformas digitais agora na tela da TV. O influencer Domingos Neto estreia na RedeTV! na próxima segunda-feira, 27 de março, o talk show ‘Na Grelha com Netão’, que terá como primeiro convidado Danilo Gentili.

Novo talk show da RedeTV! terá um divertido bate-papo à beira da churrasqueira Crédito: Divulgação



A habilidade de Netão em cortes especiais para churrasco estará presente na nova atração da televisão brasileira. Mas o programa vai além. Com um bom e divertido bate-papo à beira da churrasqueira, o influencer especialista em carnes vai revelar seus macetes ao lado de celebridades, músicos, influenciadores e personalidades enquanto prepara um bom e verdadeiro churrasco.



Na estreia, um convidado especial: o apresentador e humorista Danilo Gentili, que irá destilar seu bom humor ao lado de Netão nessa saborosa jornada, que levará ao público a arte de assar carne e todas as técnicas do maior mestre e referência no assunto no país.



Domingos Neto e Danilo Gentili estarão na RedeTV! na próxima segunda, a partir das 22h30 para divertir e ensinar as curiosidades e os melhores acompanhamentos para acertar em cheio na hora do churrasco.

‘Na Grelha com Netão’ é o talk show semanal que nasce prometendo ser uma das preferências do paladar do telespectador brasileiro.