Na “Dança das Feras”, bailarina Nathalia Ramos também é modelo

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

A nova competição de dança de Fausto Silva, “Dança das Feras”, no “Faustão na Band”, estreou na última quarta-feira, (26), e Nathalia Ramos é uma das bailarinas selecionadas. Nathalia mostra em seu Instagram (@nathalia.ramos.p), seu dia a dia como bailarina, professora e modelo Há três anos no balé do Faustão, a dançarina é formada em balé clássico, jazz e dança contemporânea. Atualmente, ministra aulas de balé clássico e jazz para crianças. A dançarina é formada em balé clássico, jazz e dança contemporânea A carioca, de 22 anos, participou do “Super Dança dos Famosos”, quadro do extinto “Domingão”, com apresentação de Tiago Leifert. A dançarina teve como seu parceiro, o ator Rodrigo Simas e ficaram em segundo lugar. A dançarina teve como seu parceiro, o ator Rodrigo Simas e ficaram em segundo lugar. Nathalia mostra em seu Instagram (@nathalia.ramos.p), seu dia a dia como bailarina, professora e modelo, postando seus cliques de diversas campanhas.