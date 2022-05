“Na cozinha eu vou descer até o chão”, brinca Mitiko, uma das competidoras do MasterChef Brasil 2022

A cirurgiã-dentista não foge de um bom desafio e promete levar o foco e seriedade do povo japonês e o sangue quente italiano às disputas do talent show

A 9ª edição do MasterChef Brasil já começou! Exibido na última terça (17), às 22h30, após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay, o talent show promete uma disputa ainda mais acirrada entre os aspirantes a cozinheiros profissionais.

Uma das competidoras que não tem medo de mudanças é Mitiko Hori, de 38 anos, natural de Presidente Prudente/SP. De família nipo-italiana, a cirurgiã-dentista, que se especializa atualmente em Implantologia e faz mestrado em Odontologia, é mãe de dois meninos e diz que ama dançar.

“Quem é a Mitiko? A Mitiko é uma pessoa apaixonada sempre, que gosta de coisas radicais e ama dançar muito, tudo! Funk, forró, descer até o chão, tudo! Na cozinha eu vou descer até o chão, feliz da vida”, declara, de forma bem-humorada.

Curiosa e impaciente, Hori não teme mudanças. Se algo não a agrada, toma as rédeas, vai lá e faz. A participante começou a cozinhar ainda pequena, ajudando na alimentação de sua irmã.

Combinando o foco e seriedade do povo japonês com o sangue quente italiano, a cozinheira amadora tem bastante jogo de cintura e garante que sua teimosia vai ajudá-la a agarrar o troféu.

E quando o assunto é comida, Mitiko não tem tempo ruim, come de tudo! Mas revela um dos seus pratos favoritos: “Eu amo comer, como tudo! Mas um dos pratos que eu mais adoro é feijoada. Feijoada, uma couve na manteiga, farofinha, tudo! Acho que eu amo comer”, conta.

A temporada deste ano terá 17 episódios, gravados em uma nova locação, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço amplo e histórico, e vai entregar R$300 mil ao melhor cozinheiro amador entre os 16 competidores, assim como o tão desejado troféu e premiações oferecidas pelos patrocinadores.

E os fãs do talent show podem ficar sossegados: as provas já consagradas, como o “Leilão MasterChef” e o “Desafio do Muro”, onde cada dupla deverá preparar versões idênticas sem ver o que o outro está fazendo, estão garantidas. Muitos chefs nacionais e internacionais serão convidados para trazer suas criações, dividir conhecimentos e instigar os cozinheiros com pratos originais e provocativos.

Além de passar na emissora Band, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.