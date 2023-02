Música autobiográfica com batida de funk marca o início dos lançamentos da segunda parte do álbum “JOVEM” de Bruno Gadiol

O single “te vi na festa (e nem doeu)” chegou a todos aplicativos de música na última sexta-feira (10), e é a primeira das sete novas faixas que completam o álbum “Jovem”.

Com mais de 4 milhões de plays e presente nas playlists do Spotify das 50 músicas que mais viralizaram no Brasil e em Portugal com “Anestesiado”, Bruno Gadiol está carregando uma legião de fãs na turnê “Jovem” que leva o nome de seu primeiro álbum. O artista já lançou a primeira parte do projeto com seis singles e, agora, inicia a divulgação das sete faixas que vão compor seu álbum de estreia. Dando o pontapé inicial desta nova fase, “te vi na festa (e nem doeu)”, canção autobiográfica, chegou a todos os aplicativos de música na sexta-feira e clipe fica disponível no Youtube nesta segunda-feira.

O clipe de “te vi na festa (e nem doeu)” é dirigido por Léo Ferraz e vem para completar a história da música. Créditos: Divulgação

Composta pelo próprio Gadiol com produção de DMAX e Los Brasileros, o single traz uma vivência pessoal do cantor. “Essa música descreve o momento em que você encontra seu ex numa festa. Seus amigos começam a te perguntar se você está bem com isso e quando você para pra pensar, percebe que a presença dele não te afeta mais. E já que ele não teve cuidado em te poupar disso, agora você também vai meter o louco (risos)”, explica Bruno.

Bruno Gadiol inicia os lançamentos da segunda parte do seu álbum “JOVEM”. Créditos: Divulgação

O cantor e ator ainda mostra que está se arriscando em diferentes sonoridades nesta nova fase. “Esta é a primeira vez que eu trago o beat de funk para uma música minha. Como no dia em que essa história aconteceu comigo eu estava numa festa que tocava funk, tive a ideia de adicionar isso à essa faixa”, aponta.

Já o clipe, dirigido por Léo Ferraz, vem para completar a história da canção. “O vídeo é todo baseado em transições. Em certo momento, simula uma festa em que a ideia é de transportar quem assiste para aquela situação que eu vivi”, completa o artista.

Com seis faixas, a primeira parte do álbum já lançada traz temas diversos, como o amor, a desilusão, o medo, a ansiedade, a paixão, autoestima, e outros. “Eu entendi que são assuntos muito presentes na nossa juventude, uma fase onde temos novas experiências e nos conhecemos melhor. Já havia uma faixa que levava o nome de “Jovem” e um dia minha ficha simplesmente caiu e virou também o nome do álbum. Um outro significado que gosto muito dessa palavra é que ser jovem não tem a ver com idade, e sim com nosso estado de espírito”, finaliza.

A canção que chegou a todos aplicativos de música na última sexta-feira (10) é composta por Bruno Gadiol e produzida por DMAX e Los Brasileros. Créditos: Divulgação

A segunda parte, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2023, contará com mais seis faixas além de “te vi na festa (e nem doeu)”. O artista também está em turnê pelo país, levando seus sucessos para os milhares de fãs.

Bruno Gadiol iniciou sua carreira musical aos 15 anos, quando venceu um reality show infantil no programa TV Xuxa, exibido pela Rede Globo. Em 2016, o Brasil se surpreendeu novamente com seu talento ao chegar à semifinal do The Voice Brasil. No ano seguinte, Gadiol se apresentou pela primeira vez como ator na novela ganhadora do Emmy Internacional, “Malhação – Viva a diferença”. Em 2018, Gadiol voltou a se dedicar à música lançando as canções ‘Seu Costume’ e ‘Me Amo’. Em 2019, o ator e cantor iniciou sua parceria com a HeadMedia/Universal Music lançando o single “Desculpa, Mas Eu Só Penso Em Você”. Já em 2020, o artista apresentou seu primeiro EP “Relacionamento a b e r t o”, mostrando porque é a nova aposta na música Pop brasileira. Apesar de estar 100% focado na música, o artista ainda permanece com um pézinho na dramaturgia. Em 2021, Bruno Gadiol voltou às televisões ao participar da segunda temporada da série “Sintonia” na Netflix.

Em 2022, iniciou o lançamento de seu primeiro álbum. “Jovem pt.1” já está disponível em todos aplicativos de música e conta com mais de 4 milhões de streams. “Acredito estar vivendo o momento mais marcante da minha carreira preparando este meu primeiro álbum”, afirma. Para 2023, o artista pretende colocar a turnê “Jovem” na estrada com shows no Rio de Janeiro e São Paulo já confirmados. Além disso, o ator e cantor ainda almeja realizar grandes parcerias na segunda parte do álbum “Jovem”, que será lançada no início do ano, e em sua versão deluxe. “Quero muito gravar com o pessoal do POP BR. Jão, IZA, Luísa Sonza, Gloria Groove, e mais vários que admiro muito”. Quem sabe, não é agora?