Museu de Arte de Brasília terá fim de semana com feira de livros, food trucks, música ao vivo e atividades infantis

A programação cultural do local acontece entre os dias 13 e 15 de maio

Para garantir a programação de toda a família com muita cultura e arte, o Museu de Arte de Brasília terá atividades especiais a partir de sexta-feira, 13, até domingo, 15. Os visitantes vão poder apreciar expositores de livros e papelaria, música ao vivo, vários food trucks e atividades infantis para a criançada.

A programação cultural do fim de semana no local faz parte de um conjunto de atividades promovidas no museu até o fim do ano. Desta vez, o MAB receberá uma feira colaborativa de livros e papelaria e a cantora Brena Lee, que se apresenta com voz e violão no primeiro dia. Já no segundo, diz os visitantes vão se entreter com os pula-pulas estilo “kangoo jumps”. No último dia, o show fica por conta do mágico Tio André, com truques que irão encantar a garotada, brinquedos infláveis grátis e DJ.

“Além de fomentar a economia criativa local, as feiras colaborativas, assim como as demais ações que estamos realizando no MAB, têm o intuito de trazer visibilidade ao museu, um dos ícones arquitetônicos da capital. Para acompanhar todas as movimentações e participar de atividades como workshops de DJ, aulas voltadas para arte e cultura, entre outras ações, vale ficar de olho no perfil do MAB no Instagram”, comenta Fernando Borges, presidente da associação Amigos do Futuro.

No sábado, o museu também recebe uma oficina gratuita sobre “Corpo e Movimento” com o professor Igu Krieger, das 9h às 13h. Também no dia 14 de maio, o MAB terá novamente a palestra “Sustentabilidade… E eu com isso?” da fotógrafa e designer de interiores Iasmin Pieratti, a partir das 9h. Para mais informações sobre as aulas e a palestra, o museu disponibiliza o contato pelos telefones (61) 99246-3245 ou 3306-1375.

Serviço:

Circuito de Feiras Colaborativas do Museu de Arte de Brasília (MAB)

Onde: SHTN, trecho 01, projeto Orla polo 03, Lote 05

Datas da feira de literatura: 13 a 15 de maio

Horário: 13h às 19h

Mais informações: (61) 99246-3245 / 3306-1375, ou @museudeartedebrasilia

Entrada gratuita

Programação cultural:

13/05, a partir das 17h: cantora Brena Lee

14/05, a partir das 17h: kangoo jump

15/05, a partir das 17h: mágico Tio André e DJ + brinquedos infláveis grátis

Plano de Ações Formativas MAB

Programação de maio:

07/05: Fundamentos da Linguagem Visual

14/05: Corpo e Movimento

21/05: Introdução à Fotografia

28/05: Introdução a DJ