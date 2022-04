Museu de Arte de Brasília promove final de semana de moda com feira colaborativa

O circuito promete ainda oferecer muita música, gastronomia e palestras sobre sustentabilidade

O Museu de Arte de Brasília (MAB) tem uma vista privilegiada para o lago paranoá, e por si só já garante um passeio incrível na capital. Nesse final de semana, a visita por lá fica ainda mais imperdível com um evento de moda colaborativa que irá acontecer no local.



Entre 29 de abril e 1º de maio, o espaço receberá expositores de roupas e acessórios com o intuito de promover e incentivar empreendedores locais. Se trata do Circuito de Feiras Colaborativas que faz parte de um conjunto de atividades promovidas no MAB até o fim do ano, que também inclui aulas livres e palestras sobre sustentabilidade.

Algumas etiquetas do quadradinho brasiliense que estarão presentes na feirinha dedicada à moda são Quero Lacinhos (acessórios), Ô Céus (vestuário), Ere Hé Joias, entre outras. Assim como ocorreu no último fim de semana, os dias da feira serão embalados por atrações musicais. Entre elas, Eletro Sample com Bebeto Cerqueira (sexta-feira), o Projeto Acústico Rock Bro com Pedro Rocan Trio (sábado) e a banda MC Jazz (domingo). O evento acontece entre 13h e 19h e é válido lembrar que é totalmente gratuito.

Depois do final de semana dedicado à moda, será a vez dos expositores de literatura e gastronomia ocuparem o MAB. Vale a pena ficar de olho nessa programção que é a cara da capital. Acompanhe mais informações nas redes oficiais do museu: @museudeartedebrasilia