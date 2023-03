Museu da Diversidade Sexual de São Paulo: 10 Anos de Luta Pela Preservação da Memória e do Patrimônio LGBTQIAP+

Livro “Acervos e Referências de Memória LGBTQIAP+” apresenta perspectivas diversas sobre patrimônio político e cultural da comunidade LGBTQIAP+”

No próximo dia 14 de abril, será lançado o livro “Acervos e Referências de Memória LGBTQIAP+”, em um evento no CPF SESC – Centro de Pesquisa e Formação, na Bela Vista. Com prefácio do Instituto Odeon, responsável pelo Museu da Diversidade Sexual (MDS), e introdução de Leonardo Vieira e Leila Antero, coordenadores do núcleo de Museologia e Acervo do MDS, a obra é fruto de um projeto colaborativo que reúne autores de diferentes regiões do país e evidencia o comprometimento da gestão do museu em imergir nas territorialidades LGBTQIAP+ e promover o resgate da história de uma população marginalizada e apagada ao longo da história.

Leonardo Vieira, coordenador do núcleo de Museologia e Acervo do MDS

O lançamento do livro é uma das iniciativas do Instituto Odeon para o Museu da Diversidade Sexual, que busca estabelecer diálogo entre a produção cultural e a sociedade, levando mais cultura e arte para a cidade de São Paulo. Além disso, o museu celebrou, em 2022, dez anos de existência e continua o processo de estruturação museológica da instituição. O MDS é o único equipamento público do país dedicado exclusivamente a preservar o patrimônio político e cultural da comunidade LGBT.

O livro “Acervos e Referência de Memória LGBTQIAP+” reúne diferentes perspectivas sobre acervos, coleções, obras e referências das comunidades LGBTQIAP+ presentes em diferentes locais do território brasileiro. Entre os autores, estão o antropólogo Luiz Mott, decano do Movimento LGBTQIAP+ brasileiro, e Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia e coordenador do Centro Municipal LGBT de Salvador.

Leila Antero, uma das coordenadoras do núcleo de Museologia e Acervo do MDS, traça um panorama histórico do museu no livro, desde a sua criação como “Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo” até os dias atuais.

Livro que será lançado no dia 14 de abril, às 19h, na Bela Vista, em evento no CPF SESC – Centro de Pesquisa e Formação

A museóloga destaca a importância das pesquisas e contatos com ativistas e artistas que têm a intenção de doar suas coleções particulares ao museu, ajudando a ampliar o acervo museológico, arquivístico e bibliográfico do MDS. A partir de 2023, após a conclusão da reforma e ampliação, o MDS terá um espaço expositivo maior dedicado a exposições temporárias e de longa duração, com a expectativa de ampliar progressivamente seu alcance e representatividade social, tornando a comunidade LGBT protagonista do museu.

Serviço

Lançamento:

Data: 14 de abril de 2023

Horário: 19h

Local: CPF SESC – Centro de Pesquisa e Formação

Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, nº 285, 4º Andar, Bela Vista