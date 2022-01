Musa da Vai Vai, Madu Fraga estreia no “Faustão na Band”

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

O programa "Faustão na Band", que vai ao ar às 20h30, de segunda a sexta-feira, tem um estreante no balé que é musa de escola de samba. Estou falando de Madu Fraga, musa da Vai Vai. Desde muito pequena, a bailarina já frequentava a quadra da escola de samba do seu coração, onde se tornou musa e passista profissional. Inclusive, tanto empenho rendeu para Madu, em 2019, um show temático na Coreia do Sul para apresentar a beleza do Carnaval brasileiro.

Atualmente, está concluindo o curso de Direito, faz inglês, teatro e música. Em seu Instagram (@madufraga), ela divide sua rotina de exercícios para manter o corpo em dia para o Carnaval paulista, que foi adiado para Abril, e para o palco do programa de Fausto Silva. E, claro, seu talento para modelo.