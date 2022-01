Musa da Vai-Vai e do Corinthians, Paula Lima protagoniza ensaio sensual e fala sobre rótulos: “Não sou só um corpo sarado”

A loira disse que pratica exercícios físicos com o objetivo de uma melhor qualidade de vida

A musa da Vai-Vai protagonizou mais um ensaio sensual, a beldade falou que está cansada de rótulos.

“Tenho diversas qualidades, não sou só um corpo sarado. Mas muitas vezes só reparam no meu shape”, disse a gata que não tolera assédio.



“Não tolero que digam que eu sou gostosa, só porque tenho um corpo sarado. Essa palavra usada para se referir a alguma mulher é horrível. Já parto para briga, e se for preciso chamo a polícia. Homens, por favor, nunca mais se refiram a alguma mulher dessa forma”.



A loira disse que pratica exercícios físicos com o objetivo de uma melhor qualidade de vida e a boa forma é apenas mais um benefício de se exercitar.

“Não me preocupo só com a estética, malho também por saúde. As pessoas não precisam ser saradas, o que precisam é ser felizes como são, levando uma vida saudável”, finalizou.