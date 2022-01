Musa da Unidos de Vila Maria, Vivian Cristinelle vai desfilar o shape mais musculoso no Carnaval 2022

Vivian conta que a decisão de mudar o shape é dela, e que como uma musa fitness consciente, não se deixa levar pela pressão de outras pessoas

Se o Carnaval de São Paulo não fosse adiado para abril, Vivian Cristinelle não conseguiria chegar no shape que sonhou para desfilar no Sambódromo do Anhembi. A musa da escola de samba Unidos de Vila Maria conta que tinha como meta ficar maior, mas por conta das festas de fim de ano e do cancelamento dos ensaios, teve que reprogramar sua rotina de treino e dieta.

“A minha meta é desfilar mais musculosa e definida, gosto do shape mais sarado, sou da turma da Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni (risos). Agora, até abril, vou conseguir mudar as estratégias e aumentar o volume do meu corpo. A meta é ganhar peso e massa, até para valorizar a minha fantasia, que será ousadíssima. Vai ter muito brilho, cristais e algumas penas para colorir. Uma fantasia tão provocante e luxuosa pede um corpo impecável”.

Vivian conta que a decisão de mudar o shape é dela, e que como uma musa fitness consciente, não se deixa levar pela pressão de outras pessoas. “Eu faço por mim. Tenho que estar feliz comigo e com meu corpo. E tudo isso sem perder a minha feminilidade. Esse é meu estilo de vida, não existe isso de que uma musa deve ser ‘assim ou assado’. Cada uma tem um estilo e o corpo que quiser, e está tudo bem”, defende.

Neste ano, para chegar ao shape ideal, ela aumentou a quantidade de proteínas e carboidratos. E aumentou a carga de peso durante os exercícios na academia. Tudo para tonificar os músculos e ganhar volume em pouco tempo. O resultado já pode ser visto em novo ensaio fotográfico que ela acabou de fazer.

“Para mim não existe sacrifício ou sofrimento. Não passo fome, não fico mal-humorada. Já teve Carnaval que eu queria desfilar um shape mais slim, aí rolava um perrengue, um momento mais tenso, principalmente por ficar horas sem comer. Hoje estou em outra fase, me curtindo mais musculosa. E isso me permite abusar um pouco mais na alimentação”, assume.

Com mais de 10 anos de história no Carnaval de São Paulo, tendo passado por três agremiações, Vivian desfilará como destaque. Esse será o terceiro ano dela na Unidos de Vila Maria, que levará para a avenida o enredo “O Mundo precisa de cada um de nós”.