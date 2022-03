Musa da Tucuruvi e do Botafogo, Cristina Mendonça fala sobre solteirice: “Ser solteira não é sinônimo de estar procurando alguém”

A modelo protagonizou um ensaio sensual

Cristina Mendonça, musa da Acadêmicos do Tucuruvi, celebra sua liberdade. Ela diz que não está à procura de um grande amor.

“Ser solteira não é sinônimo de estar procurando alguém. Muitas pessoas também confundem solteirice com carência ou solidão. Fico com quem eu quero, beijo na hora que quero, e assim me empodero das minhas escolhas. Eu digo não aos padrões e isso é libertador”, conta a modelo.

Cristina comenta também que está focada em sua vida profissional.

“Tenho muitas metas a alcançar. Tô muito focada na minha carreira. Deixei minha vida amorosa em segundo plano”, disse.

A musa do Botafogo diz que não foram as desilusões amorosas que já sofreu que a fez ficar assim.

“Eu não tenho isso: de achar que todo homem vai enganar. Nem todos são iguais. Eu só aprendi a me amar e não é qualquer um que vai ter uma relação amorosa séria comigo”, pondera.