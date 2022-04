Musa da Estácio de Sá brilha na avenida após dieta da pipoca

Amanda Fulgencio perdeu 10Kg em um mês

Amanda Fulgencio veio na terceira escola que passou pela sambódromo da Marquês de Sapucaí na noite desta quinta feira (21). Com uma releitura do enredo de 1995 Papagaio vintém. #Vestirubronegro não tem pra ninguém”.

Em sua primeira passagem pela avenida, a musa revelou que precisou fazer uma dieta e durante 1 mês só comeu pipoca no lanche da tarde e jantar, eliminando assim quase 10 quilos



Amanda estava com uma fantasia luxuosíssima com mais de 400 pedrarias representando uma colombina de luxo.

“Valeu a pena cada esforço. A dieta passada por minha nutricionista me revigorou e me deu a silhueta que esperava. Que a escola seja a campeã e que eu seja parte dessa história”, declarou a musa.