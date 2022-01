Musa da escola de samba Morro da Casa Verde, Paula Santos compõe Balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Na última quarta-feira, (26), estreou o quadro “Dança das Feras” no programa “Faustão na Band”. E quem está participando do quadro é a bailarina Paula Santos, ao lado de Daniel Norton. Ela é musa de bateria da escola de samba ‘Morro da Casa Verde’ Paula é carioca, tem 26 anos, é formada em dança e tem experiência nas modalidades: jazz, balé clássico e contemporâneo, hip hop, funk, samba, entre outros — inclusive, é dona de uma escola de dança em Nova Iguaçu (RJ). Já fez viagens internacionais como bailarina e se apresentou no circo. Já fez viagens internacionais como bailarina e se apresentou no circo Além de integrar o Balé do Faustão desde 2019, Paula também é graduada em Design de Interiores, é musa de bateria da escola de samba ‘Morro da Casa Verde’ e tem uma coleção de roupas intimas, que leva seu nome, na loja ‘Ahavá Store’ — com link para compra em seu Instagram (@paulasantosi).