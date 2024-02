Mundo Bita: O fenômeno infantil do ano conquista o mundo!

Com prêmios e reconhecimentos musicais, a animação conquista corações e plataformas digitais

O Mundo Bita inicia o ano de 2024 celebrando uma série de vitórias que ressaltam a sua importância no universo do entretenimento infantil. O projeto, que se tornou um fenômeno no YouTube com mais de 13 milhões de inscritos e 18 bilhões de visualizações, acaba de ser laureado com o prêmio iBest na categoria de melhor conteúdo infantil, um reconhecimento dado pelo júri da academia.

Mas não para por aí! Além do prêmio iBest, o Mundo Bita recebeu o selo de Platina pelo álbum “Bita e o Nosso Mundo” e disco de Ouro por “Bita e o Nosso Mundo 2”, “Bita e os Animais 2” e “Bita e o Circo”. Essas certificações, concedidas pela One RPM, refletem o número de reproduções dos projetos nas plataformas de streaming, marcando o sucesso incontestável do projeto.

Para Chaps, o criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, essas conquistas são uma alegria e a prova de que estão no caminho certo. “Ver o Mundo Bita chegar em tantas famílias e com um conteúdo que respeita a capacidade intelectual dos pequenos é gratificante demais. Estamos muito felizes com o prêmio iBest e os reconhecimentos dos nossos álbuns”, afirma.

O Mundo Bita surgiu há 12 anos, no Recife, como uma iniciativa dos estúdios da Mr. Plot, com a ideia inicial de ser um livro digital. A transição para o audiovisual, sugerida por Chaps através de composições próprias, provou ser um sucesso estrondoso. O canal, hoje, é uma referência no conteúdo infantil, tratando de temas como preservação da natureza, inclusão social, igualdade de direitos e muitos outros, sempre de maneira leve, colorida e musical.

A expansão para o público de língua espanhola, com o canal “Mundo Bita Español”, faz parte da estratégia de internacionalização da marca, buscando tocar ainda mais corações ao redor do mundo, especialmente na Espanha e em países latinos. Com mais de 70 mil inscrições e 26 milhões de visualizações, a versão em espanhol reforça o conteúdo já consolidado no Brasil, mostrando que a música e as histórias do Mundo Bita ultrapassam barreiras linguísticas e culturais.

Assim, o Mundo Bita se consolida como um dos principais nomes no conteúdo infantil digital, trazendo alegria, música e aprendizado para crianças e famílias ao redor do mundo. Com as recentes conquistas, 2024 promete ser mais um ano de sucesso e novas aventuras para Bita e sua turma.