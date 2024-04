Mundo Bita lança no YouTube episódio da série “Imagine-se” com Léo, novo personagem autista

O Mundo Bita está prestes a receber um novo personagem muito especial! Léo, um adorável garoto de oito anos, autista, vai se juntar ao universo do amigão de bigode laranja, no próximo dia 2 de abril. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a animação apresenta de forma gratuita no YouTube, para todas as famílias, o episódio “Todo mundo é diferente”, que faz parte da segunda temporada da série “Imagine-se”, presente nas plataformas Max e no canal Cartoonito.

O pequeno vai compartilhar uma jornada de descobertas e amizades junto com a turma composta por Lila, Dan e Tito. Na história, a criançada está ensaiando para uma peça de teatro da escola, quando algumas situações acontecem e Léo não se sente mais confortável para participar. Eles ficam sem entender o porquê daquela recusa e decidem chamar o Bita, que, no mundo da imaginação, explica que Léo é autista, tem seu jeito próprio e a turminha precisa respeitar e acolher.

Segundo Chaps, criador e um dos sócios da Mr. Plot, o objetivo é inspirar os fãs e espectadores de que a diversidade enriquece a vida das crianças. “Léo demonstra que o autismo não é uma barreira para a amizade e para participar plenamente da sua infância. Além disso, reforça o compromisso com a inclusão, que é parte fundamental das narrativas do Mundo Bita”, afirma.

O episódio vai ser liberado para todos curtirem no YouTube do Mundo Bita, na terça-feira, dia 02. A temporada completa, que aborda temas como ancestralidade, pedir desculpas, lidar com a frustração e a hora de dar adeus a chupeta, vai estar na Max. No Cartoonito, os episódios vão ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h; e nos finais de semana de abril, a turminha de ‘Mundo Bita Imagine-Se’ terá maratonas a partir das 12h30.