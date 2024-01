Mundo Bita inicia 2024 ganhando prêmios e certificações pelo seu sucesso

Animação ganhou o prêmio iBest de melhor conteúdo infantil na internet e recebeu selo de Platina e disco de Ouro por seus álbuns

Dono de um canal no Youtube com 13 milhões de inscritos e mais de 1 bilhões de visualizações em seus clipes musicais voltados ao público infantil, o Mundo Bita ganhou o Prêmio iBest como melhor conteúdo infantil na internet, pelo júri academia. Além do prêmio, o Mundo Bita também inaugurou sua rádio de samba (que contou com a participação especial de Zeca Pagodinho) e ganhou o selo de Platina pelo álbum “Bita e o Nosso Mundo” e disco de Ouro por “Bita e o Nosso Mundo 2”, “Bita e os Animais 2” e “Bita e o Circo”. As certificações foram concedidas pela One RPM, agregadora encarregada pela distribuição dos lançamentos, e se referem a quantidade de reproduções dos projetos nos serviços de streaming.

“Ver o Mundo Bita chegar em tantas famílias e com um conteúdo que respeita a capacidade intelectual dos pequenos e pequenas é gratificante demais. Estamos muito felizes com o prêmio iBest e os reconhecimentos dos nossos álbuns”, declara Chaps, criador do Mundo Bita e da produtora Mr. Plot.

A animação que fala sobre preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil, foi criada há 12 anos em Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Com a ideia inicial de que Bita fosse protagonista de um livro digital não indo para frente, decidiu-se transportá-la para o audiovisual, como revela Chaps: “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”.