Mumuzinho recebe convidados vips em inauguração de seu bar no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro

Familiares, amigos e artistas como David Brazil, Dilsinho, Zé Vaqueiro, Regina Casé prestigiaram o “Bar do Mumuzinho”

Está aberto oficialmente! O “Bar do Mumuzinho” chega a Zona Sul do Rio de Janeiro em grande estilo. Localizado no terceiro piso do Shopping da Gávea, o pagodeiro recebeu familiares, amigos e artistas em noite de inauguração, entre eles Dilsinho, Zé vaqueiro, David Brazil, Regina Casé e muitos outros.

O espaço, ainda, conta com camarotes vips, com acesso exclusivo

A casa, projetada para ser sinônimo de boa música, conforto e gastronomia de primeira, abre suas portas e espera o público carioca. O cantor, que se diz realizando um grande sonho acrescenta “Eu, um garoto pobre da zona oeste do RJ, negro, ter um bar na zona sul é a prova vida que merecemos sonhar e acreditar. A vida é difícil, mas nunca desisti dos meus sonhos. Meu objetivo em abri um bar na zona sul foi justamente para impactar outros jovens, outras vidas, para que tenham mais mumuzinhos sonhando, batalhando e acreditando”.

Com capacidade para 400 pessoas, o Bar do Mumuzinho terá shows de segunda a segunda



Na Gávea, o bar promete levar o melhor do samba e da MPB para a região, em ambiente temático, amplo e com a tranquilidade de ser em um shopping, o que facilita o estacionamento e a segurança dos frequentadores.

Ir ao Bar do Mumuzinho será muito mais do que uma saída. Toda a energia, alegria, talento e paixão do menino de Realengo pelo samba, pelos partidos e pela música popular brasileira vão emocionar cada um que passar por lá



Com capacidade para 400 pessoas, o Bar do Mumuzinho terá shows de segunda a segunda. O espaço, ainda, conta com camarotes vips, com acesso exclusivo. A cozinha ficará à cargo da chef Adriana Fonseca, ex-Bracarense, e terá comida de boteco, cardápio vegano e ceviche.

Na Gávea, o bar promete levar o melhor do samba e da MPB para a região, em ambiente temático, amplo e com a tranquilidade de ser em um shopping, o que facilita o estacionamento e a segurança dos frequentadores



Quem chegar ao Bar do Mumuzinho vai encontrar decoração que mistura madeira, neon, grafite, quadros que mostram a trajetória do artista e do samba, além das suas principais referências na carreira. Construída em um espaço de cinco lojas, a casa conta com uma infraestrutura que se assemelham às grandes casas de espetáculos, com alta qualidade de som e palco.



Ir ao Bar do Mumuzinho será muito mais do que uma saída. Toda a energia, alegria, talento e paixão do menino de Realengo pelo samba, pelos partidos e pela música popular brasileira vão emocionar cada um que passar por lá. Vale a pena conferir essa novidade!