Mumuzinho apresenta a maior Resenha de todos os tempos no Rio de Janeiro

Cantor leva novo projeto ao Parque Olímpico neste domingo (19), com transmissão do Multishow e participações de Dilsinho e Ludmilla

Mumuzinho irá apresentar no Rio de Janeiro a maior Resenha de todos os tempos! Neste domingo (19), a partir das 15h, o Parque Olímpico será palco da “Resenha do Mumu”, novo projeto audiovisual do artista, com transmissão ao vivo do canal Multishow e convidados mais do que especiais, como Dilsinho, Ludmilla e Molejo.

Lançado em maio, o sétimo álbum da carreira de Mumuzinho já é sucesso nas principais plataformas digitais. No YouTube, todos os clipes da “Resenha” ultrapassaram 2 milhões de visualizações! O projeto também está disponível para os 2,88 milhões de ouvintes mensais do artista no Spotify.

“Resenha do Mumu” traz uma coleção de 20 músicas que mostram a desenvoltura do artista ao trabalhar com artistas de estilos variados. O álbum, que apresenta oito faixas inéditas, também revisita alguns dos maiores sucessos de Mumuzinho, como “Playlist”, “Fulminante”, “Pra Você Acreditar”, “A Carta”, “Baratinar” e “Eu Mereço Ser Feliz”. A direção musical do projeto é assinada por Fernando Catatau e a produção musical é de Bruno Cardoso e Lelê.

Lançado em maio, o sétimo álbum da carreira de Mumuzinho já é sucesso nas principais plataformas digitais

Consolidado como um dos maiores sambistas da atualidade, o cantor e compositor, que foi técnico da primeira temporada do programa “The Voice 60+”, registrou o novo trabalho no dia 12 de janeiro deste ano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com mais de 10 milhões de fãs nas redes sociais, Mumuzinho é um artista que sempre inova e surpreende. Referência no mundo do samba, ele percorre o país com seus shows e é presença confirmada nas melhores rodas, tocando nas rádios e participando de vários projetos.