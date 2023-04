Multishow transmite na íntegra shows de DENNIS e Luan Santana na primeira etapa do “Circuito Sertanejo”

Artistas se apresentam na ExpoLondrina 2023, no dia 15 de abril

Os amantes do sertanejo terão a oportunidade de acompanhar dois grandes shows diretamente da ExpoLondrina 2023 pela primeira etapa do Circuito Sertanejo, com transmissão ao vivo e exclusiva pelo canal Multishow. Os artistas que se apresentarão são DENNIS e Luan Santana, que prometem agitar o público com seus sucessos.

O Circuito Sertanejo está de volta ao Multishow! O canal exibe, ao vivo e com exclusividade, os shows de DENNIS e Luan Santana diretamente da ExpoLondrina 2023

A transmissão está marcada para o dia 15 de abril, a partir da meia-noite, de sábado para domingo, com apresentação de Chinaina, Laura Vicente e Kenya Sade. Aqueles que não puderem assistir ao vivo, ainda terão a chance de conferir a transmissão pelo Globoplay. Além disso, a TV Globo exibirá os melhores momentos dos shows no dia 16, logo após o BBB, com apresentação de Kenya Sade e Rafa Kalimann.

Apresentação de Kenya Sade e Rafa Kalimann

O Circuito Sertanejo é um evento que se consagrou em todo o Brasil, com edições em diversas cidades e sempre contando com a participação de grandes artistas do sertanejo. A primeira etapa do evento deste ano, que ocorre em Londrina, no Paraná, promete ser um sucesso e certamente DENNIS e Luan Santana darão um show inesquecível para o público presente.

Para os fãs que não puderem estar presentes na ExpoLondrina, a transmissão ao vivo pelo Multishow é uma oportunidade única de acompanhar de perto a energia e a animação dos shows. Além disso, o canal promete disponibilizar mais conteúdo em tempo real em todas as suas plataformas.

Com certeza, o Circuito Sertanejo será um dos maiores eventos do gênero em 2023 e a transmissão do Multishow será uma maneira de levar essa experiência para o público de todo o país. Portanto, preparem-se para uma noite inesquecível de música sertaneja na primeira etapa do Circuito Sertanejo.