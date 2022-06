Multishow chega com muita música para animar o fim de semana com o Festival Turá

Evento terá participações de Zeca Pagodinho, Emicida, Alceu Valença e muito mais

Marcado com uma programação 100% nacional, com a proposta de fomentar a cultura e a música brasileira, a primeira edição do Festival Turá que acontece em São Paulo nos dias 2 e 3 de julho, será transmitido ao vivo pelo canal Multishow, direto do Parque do Ibirapuera, a partir da 15h50.

Na programação do Festival, muitos artistas consagrados e novos nomes da música brasileira estarão no palco para animar os dois dias do evento. O festival também terá exibição simultânea pelo Globoplay + Canais e o público poderá acompanhar os melhores momentos no Twitter, Instagram e Facebook do Multishow.

Alceu Valença sobre ao palco no domingo para embalar a todos com seu humor e clássicos certeiros, como Anunciação – (foto/Leo Aversa) Todo o carisma e belas canções estarão presentes no palco com Nando Reis – (foto/divulgação) A força das letras do rap de Emicida são garantias de bons momentos no festival – (foto/divulgação)

No sábado, a programação começa com show da banda mineira Lagum, segue com Duda Beat e encerra o dia com apresentações dos mestres Zeca Pagodinho e Emicida. No domingo, é a vez de Alceu Valença dar as boas-vindas ao público, seguido por Baco Exu do Blues, que convida Marina Sena e Illy, Nando Reis com a companhia de Jão, e BaianaSystem finalizando o dia.