Mulheres são protagonistas na escolha da corte da Fenavinho 2023 em Bento Gonçalves

Tradição e cultura se unem na escolha da Imperatriz do Vinho

A Festa Nacional do Vinho coroou sua 18ª corte em uma celebração que homenageou a história, cultura e legado deixado pela colonização italiana na região de Bento Gonçalves. Ana Paula Côrtes Foresti foi eleita Imperatriz do Vinho, com Thaís Dall’Osbel Centenaro e Liege Sobirai como Damas de Honra. Além de receber a coroa, elas terão a responsabilidade de promover os atrativos da festa.

Ana Paula Côrtes Foresti foi eleita Imperatriz do Vinho

A escolha ocorreu em 1º de abril no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, onde 14 candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados em critérios como simpatia, cordialidade, desenvoltura, beleza, tranquilidade e naturalidade. A corte recém-eleita tem a missão de cumprir uma intensa agenda de representação da Festa Nacional do Vinho, cuja programação inclui jogos coloniais, desfiles culturais e a programação da Vila Típica, de 08 a 18 de junho.

Mais do que a escolha da corte, a celebração enfatizou a essência e a cultura da região. Para Marijane Paese, presidente do CIC-BG, a Serra gaúcha é uma terra de valores, de princípios, de trabalho digno, de pujança e de desenvolvimento construídos com a força de cada um de nós e daqueles que nos antecederam. “A responsabilidade de tratá-la com o carinho que ela merece, transformando-a em produtos turísticos únicos, originais, que retratem nossa essência, contribui para promover o desenvolvimento da microrregião, de seus empreendedores, dos negócios familiares e das grandes marcas de nossa terra”, disse.

Thaís Dall’Osbel Centenaro, Ana Paula Côrtes Foresti e Liege Sobirai

Segundo Rodrigo Valerio, coordenador da 18ª Fenavinho, a festa assume o protagonismo na celebração da cultura e raízes locais. “Esse legado é tão rico que nos permite presentear a comunidade com a programação da Fenavinho sob diversas formas e atrações. Uma delas é a Escolha da Imperatriz do Vinho e das Damas de Honra, belíssima festa que estamos apreciando na noite de hoje, e que homenageia a força feminina, importante pilar para o desenvolvimento de toda a região e promoção da Fenavinho”.