Mulheres no Rock: Ani Belle, cantora e compositora, fala da sua multi trajetória no universo musical

Com uma carreira pautada pela paixão, estilo de vida e visão de mercado, a artista revela suas inspirações musicais e os desafios que encontrou ao longo dos mais de dez anos de palco

Viver exclusivamente da música ainda é um desafio. Desafio esse que Anita Isabelle Martinati, mais conhecida como Ani Belle, resolveu aceitar. A música, em especial o Rock, estão na vida da multiartista desde a infância, mas foi com a maioridade que Ani assumiu os palcos profissionalmente. “Hoje estou nessa trajetória há mais de dez anos.

Além de cantora e compositora, Ani é locutora, empresária, mentira e modelo fotográfica



Vivo exclusivamente de música, sou cantora, compositora, produtora de conteúdo musical, mentora e CEO da Rocket Art Academy – Music Business, criadora da grife Belle Rock (moda feminina personalizada), modelo fotográfica e empresária”, enumera.

Conhecida por ser uma cantora versátil, Ani conta o porquê escolheu o Rock como estilo principal. “Rock pra mim não é só sobre guitarras e vozes com distorções, mas sim um estilo de vida, é um gênero musical que permite experimentações e promove experiências intensas. Adoro misturar Rock com outros gêneros como o Pop, música eletrônica e outros. Sempre digo que não escolhi o rock, foi ele quem me escolheu desde o berço”, revela.

Inspirada para inspirar

Em 2020, Ani Belle, que é natural de Indaiatuba em São Paulo, viveu um grande marco na sua carreira: recebeu o prêmio Cultura Mais na categoria de melhor cantora do circuito paulista. “Isso sem dúvida foi algo muito marcante. Todos os shows e conquistas na carreira de um músico são importantes, gosto de pensar que em cada fase da minha história com a música, deixei uma marca especial de resistência, experiência e resiliência”, valoriza.

Ani Belle e a música: multiartista conta como escolheu o Rock como seu estilo principal

Citada também na lista dos dez melhores vocalistas de 2021, Ani conta que se inspira em outros artistas nacionais e internacionais. Recentemente, a artista agitou a cena de São Paulo com um show cover da inesquecível Amy Winehouse – que teve grande repercussão nacional. “Tudo o que vivi até hoje me inspira a fazer música, colocar seus sentimentos e sua história no papel e depois cantar pro mundo, é assustadoramente incrível. Vozes como Chris Cornell, Chester Bennington, Axl Rose e Amy Winehouse sempre me inspiraram também. No Brasil, Pitty, Badaui, Marcelo Falcão e muitos outros me motivam a seguir nessa caminhada”, afirma.

Play no futuro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de dez anos de estrada, Ani tem muitas histórias para contar, infelizmente nem todas boas. A cantora revela que já sofreu preconceito e até assédios, mas nenhum desses episódios a fez cogitar desistir da carreira. Ao contrário, Ani se revela bastante otimista quanto ao cenário musical para as mulheres. “Sem dúvidas eu já sofri preconceito, não só por ser “roqueira”, mas basicamente por ser mulher… Já sofri muitos assédios no mundo físico e virtual, mas sempre lidei muito bem com tudo isso! A mulher vem se destacando cada vez mais na música e na sociedade, vejo um cenário muito positivo atualmente, e sinto que meu trabalho conquistou muito respeito durante os últimos anos”, se orgulha.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Ani e ouvir “maquiagem”, seu novo single autoral que ficará disponível no próximo dia 30, basta ficar de olho no site e redes sociais oficiais da artista.