Mulheres de sucesso inspiram empreendedorismo e carreira em evento PUSH em São Paulo

Casa das Caldeiras recebe evento de carreira e empreendedorismo para mulheres, com mais de 10 horas de conteúdo

No dia 15 de abril, acontecerá a quarta edição do PUSH, um evento feminino de carreira e empreendedorismo que promete agitar São Paulo com mais de 10 horas de conteúdo. Composta por mulheres de diferentes áreas de atuação, a line up traz nomes inspiradores que compartilharão experiências, ideias e insights para motivar outras mulheres a tirarem suas ideias do papel e se destacarem no mercado de trabalho.

Criado pelo Steal the Look, iniciativa traz line up composta por mulheres de diversos segmentos de atuação

Idealizado pelo Steal The Look, maior plataforma de conteúdos de moda, beleza e lifestyle do Brasil, o evento tem como objetivo conectar e impulsionar empreendedoras e intraempreendedoras em busca de soluções inovadoras para suas carreiras. Com mais de 15 painéis sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, economia circular, marketing de influência e outras áreas, o PUSH promete oferecer um conteúdo rico e diverso para todas as participantes.

Thaís Roque, escritora e fundadora do podcast De Carona na Carreira, será a host do evento

A host do evento será Thaís Roque, escritora e fundadora do podcast De Carona na Carreira, que receberá diversas palestrantes de destaque, como Luanna Toniolo, CEO da Troc, plataforma de moda circular adquirida pelo Grupo Arezzo&co; Patricia Lima, fundadora da Simple Organic, maior marca brasileira de cosméticos com ingredientes orgânicos; Nathalia Arcuri, CEO e fundadora da Me Poupe!, maior ecossistema de educação financeira do mundo; Ju Ferraz, Sócia-Diretora da Holding Clube; Patrícia Bonaldi, estilista mineira e proprietária da Patbo; Luiza Brasil, influencer e fundadora do Mequetrefismos; Jana Rosa, criadora da Bonita de Pele; Deborah Secco, sócia da franquia de brechós Peça Rara; Natalia Beauty, fundadora da marca especializada em nanopigmentação de sobrancelhas e lábios; Thai de Melo Bufrem, um fenômeno das redes sociais; e muitas outras.

PUSH, evento feminino de carreira e empreendedorismo, promove 4ª edição com mais de 10 horas de conteúdos

Além dos painéis, o PUSH também contará com espaço para ativações de marcas de diferentes segmentos. Nas três edições anteriores, o evento reuniu mais de 2 mil participantes, 50 marcas parceiras e mais de 90 palestrantes convidados. A Casa das Caldeiras, em São Paulo, será o palco deste encontro tão importante para o universo feminino de empreendedorismo e carreira.

O evento é uma oportunidade para que mulheres de diferentes áreas possam se encontrar, trocar ideias, fazer networking e impulsionar suas carreiras. Com uma programação completa e diversificada, o PUSH é um evento imperdível para quem busca se destacar no mercado de trabalho e realizar seus sonhos. Não fique de fora! Garanta já o seu ingresso.

Serviços PUSH

Data: 15 de abril

Horário: das 08h às 20h

Local: Casa das Caldeiras

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 2000 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200