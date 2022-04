Mulheres agradecem por dormirem com alunos do Padrinho após experiência com sexo tântrico

Padrinho tem recebido inúmeras mensagens de parceiras sexuais de seus alunos reconhecendo a transformação após as aulas de massagem tântrica

Que o sexo pode proporcionar prazer para um casal ou mais pessoas envolvidas na relação, todo mundo já sabe. A novidade é quando o sentimento de satisfação ultrapassa os limites do prazer. É o que está acontecendo agora, com as mulheres que praticam sexo com diversos homens que fizeram aulas com o expert no assunto: Padrinho.

Padrinho já passou por nove países ensinando suas técnicas, mas, no Brasil é o local onde as aulas não param e o reconhecimento tem chegado da forma mais inesperada



Padrinho desenvolveu um método fácil, rápido e poderoso para que os homens possam viver e transar melhor, através da massagem tântrica. Ao aprender como se aplica a massagem de maneira totalmente prazerosa e descomplicada, os homens desenvolvem um sentimento de confiança, segurança e ainda se sentem mais amados. Mas, essa percepção não é meramente masculina; é o que as mulheres também têm dito sobre seus parceiros.



A massagem tântrica foi um divisor de águas na vida de milhares de homens que já fizeram aulas com o Padrinho, o principal nome quando o assunto é orgasmo no país. O caminho do sucesso já foi trilhado por artistas como Anitta, Bruna Lombardi, Eriberto Leão, João Vicente de Castro, Will Smith; e os casais Angélica e Luciano Hulk, Isabeli Fontana e Di Ferrero, Stenio Garcia e Marilene Saad, entre tantos outros.

Padrinho desenvolveu um método fácil, rápido e poderoso para que os homens possam viver e transar melhor, através da massagem tântrica



O prazer que tomou conta do mundo das celebridades já pode ser conquistado por qualquer mortal, inclusive dentro do Brasil. Padrinho já passou por nove países ensinando suas técnicas, mas, no Brasil é o local onde as aulas não param e o reconhecimento tem chegado da forma mais inesperada. A maioria dos homens que fazem o curso voltam para agradecer e relatam a transformação em diferentes áreas da vida, não raramente, relatam uma melhora no desempenho e comportamento das parceiras.



A novidade é que essas mulheres passaram a agradecer ao Padrinho após experiências sexuais com seus ex-alunos. É isso mesmo. Já imaginou uma mulher agradecer por uma noite de sexo com um homem? O reconhecimento tem ficado cada vez mais frequente.



Em um relato, uma das mulheres diz que conheceu o trabalho de Padrinho há poucas horas e já o venera. Ela diz que saiu com um tubarão e que vai ser difícil não apaixonar. “Ele falou muito de você, foi entregando o ouro aos poucos, e eu sei que ainda deve ter muito a descobrir dos seus ensinamentos com ele! Já tô ansiosa pelo próximo date.”



Em outro relato, uma mulher de Minas Gerais diz que, por morar em uma cidade diferente, tiveram que optar por uma chamada de vídeo com um ex-aluno e ela conseguiu atingir o orgasmo. Mas, quando tiveram a primeira vez, sentiu algo que nunca teve na vida. “Ele simplesmente fez tudo que nunca tinha experimentado. Quando tivemos a primeira vez, ele havia preparado o quarto com luz vermelha, tinha óleo para massagem, vibrador e uma playlist, inclusive sua.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Outra mulher relatou que o parceiro não somente apresentou o perfil de Padrinho para ela seguir, como passou o livro ‘Preliminar’ para ela ler. “O jeito que ele me toca, ninguém toca… ninguém nunca me tocou assim, ele fez massagem tântrica, acho q é essa a que não tem toque, né, e foi maravilhoso, não imaginava que seria possível chegar no orgasmo sem o toque, e tantas vezes numa única noite, são sensações que eu nunca senti antes”, pontuou uma mulher de Florianópolis.