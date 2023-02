Mulheres à frente da Ciência: Roche Brasil anuncia novas presidentes em Farma e Diabetes

Lorice Scalise e Ana Tuñón são as primeiras mulheres a dirigirem as operações da companhia no Brasil

Crescimento em inovação, fortalecimento de investimento em pesquisas clínicas e faturamento inédito. É em meio a esse cenário positivo que a Roche Brasil anuncia a chegada de novas líderes para as divisões Farma e Diabetes. Lorice Scalise e Ana Tuñón assumem como as primeiras mulheres na liderança das divisões no país, concomitante a um movimento adotado globalmente com o recente anúncio de Teresa Graham como a nova CEO da Roche Farma na Suíça.

Com sede na Suíça, o Grupo Roche atua em mais de 100 países

Lorice Scalise, que atualmente lidera a operação da Farma na Argentina, assume em abril como presidente da Roche Farma no país. Primeira brasileira a assumir o cargo, a executiva sucede Patrick Eckert, que ingressa na estratégia global de produtos da companhia, para terapia celular, no cargo de Lifecycle Leader. Lorice se juntou à Roche Brasil em 2000, como representante de vendas no negócio de Diabetes Care. Em 2002, ingressou na Diagnóstica como Gerente de Produto e, desde então, atuou na divisão como Diretora de Vendas e Marketing, Gerente Geral Interina, além de Líder de Negócios Internacionais. No Brasil, coordenou a implementação da primeira solução “Total Lab Automation”, mudando radicalmente a forma como os laboratórios operam e conduzem seus negócios em todo o país. Na gerência geral da divisão Farma na Argentina, envolveu-se estreitamente com os governos locais para discutir a regulamentação para o tratamento do câncer de mama, com o objetivo de garantir equidade no acesso à saúde.

“É uma alegria voltar ao meu país e poder trabalhar e colaborar com um time tão diverso e competente. Espero somar com a nossa equipe e contribuir com soluções e inovações que gerem cada vez mais valor para os pacientes, para a sociedade e que garantam mais sustentabilidade aos sistemas de saúde”, diz Lorice Scalise, que celebra os números positivos do balanço financeiro do último ano. Em 2022, a companhia faturou R$ 3,7 bilhões no Brasil e registrou um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, 3,1% acima do esperado para o período. Comprometida com a inovação, a divisão farmacêutica também investiu mais de R$ 440 milhões em pesquisa clínica no país, um aumento de mais de 30% em relação a 2021.

Roche busca constantemente meios mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar doenças, contribuindo de modo sustentável para a sociedade

Ana Tuñón, Roche Diabetes Care

Já a partir deste mês, a espanhola Ana Tuñón, que atuava como líder da Roche Diabetes Care para a América Central, Caribe (CA&C) e Colômbia, assume oficialmente o cargo de Gerente Geral da Roche Diabetes Care no Brasil. Em sua nova função, Ana Tuñón será responsável por liderar os negócios da Roche Diabetes Care no mercado brasileiro e ficará sediada em São Paulo. Ana tem contribuído de maneira decisiva para a empresa, com capacidade comprovada de mostrar resultados com uma abordagem empática. Sua jornada na organização começou em 2003, na Roche Diagnóstica Espanha como Representante de Vendas, assumindo vários cargos comerciais seniores. Em 2016, iniciou sua carreira na divisão de Diabetes, também na Espanha, ocupando posições de liderança nas áreas comercial, acesso e desenvolvimento de negócios. Em 2019, assumiu a CA&C e, posteriormente, da Colômbia. Nessa função, obteve excelentes resultados de crescimento de mercado, colocando Colômbia e América Central entre as 10 regiões do mundo que mais evoluíram em vendas de produtos e soluções.

“Criar impacto nos sistemas de saúde, nos pacientes e em nossas pessoas é o que realmente importa para mim. Já tive a oportunidade de morar em diversos países e a cultura da Roche sempre me inspira. Conhecer um país incrível como o Brasil e trabalhar com uma equipe engajada e profissional é o que mais me motiva para assumir esse novo desafio”, pontua Ana Tuñón.