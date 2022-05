Mulher Melão sobre outras mulheres frutas: ‘Casaram e viraram Amélias’

Renata Frisson, a Mulher Melão, participou do programa Holofote apresentado por Monique Arruda e Dedé Galvão

“As outras sumiram porque casaram e resolveram ser Amelias. Eu não tenho vergonha do que faço, tenho prazer em tirar a roupa. Tenho vontade de casar, mas isso não impede nada, se conversar não tem problema nenhum”.

Durante a entrevista, Melão falou que não teria relacionamento com mulher, pois gosta muito de homem, que já recebeu propostas de cem mil reais para fazer programa e também sobre convites para reality show:

“Não vou perder tempo, cachê em dólar para me expor na Fazenda? Ganho muito mais em três meses no Only Fans do que na Fazenda. Vou ficar sem ganhar dinheiro, vendo gente falsa?”

Renata também falou que jogadores famosos a seguem no Only Fans:

“Tem muito jogador de futebol no meu canal, que ficam concentrados e me assistindo. Podem me torturar, mas eu não falo jamais”.