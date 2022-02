Muito além dos chinelos – 5 peças da Havaianas que são a cara do verão

A marca lançou uma coleção cápsula perfeita para o Carnaval

Considerado um dos itens mais cobiçados e de maior conforto de uma empresa brasileira, a Havaianas é famosa mundialmente pelos chinelos, mas vai muito além disso. A marca, que é a cara do Brasil e do verão, tem uma enorme variedade de sapatos, roupas e acessórios no portfólio e lança agora uma novidade para o Carnaval.

O Bucket Hat é super versátil e tem outras cores quando é virado do avesso



Um dos meses mais amados e esperados do ano é fevereiro, momento em que muita gente esquece dos problemas para se divertir e cair na folia ou então aproveitar o descanso com muita sombra e água fresca. Independente de qual seja o seu caso, Havaianas já garantiu o seu look para esse momento. A marca lançou uma coleção de edição limitada para essa data.



As duas rasteirinhas têm detalhes super delicados e que vão deixar o look com ainda mais cara de verão



“Havaianas sempre teve um espírito livre, que emana aquela sensação de calçar as suas sandálias e sentir a liberdade de ser quem você é. O Carnaval deste ano merece cuidados, mas também merece looks maravilhosos, cheios de cores e de energia que, com certeza, serão usados em diversas ocasiões, pois a coleção está linda demais”, comenta Mariana Rhormens, diretora de marketing da Havaianas Brasil.



A coleção conta com 13 novos produtos unissex e nós separamos cinco que precisão estar no seu guarda-roupa nesse verão. O primeiro item é a “Shoulder Bag Havaianas Carnaval”, feita com um material muito parecido com as havaianas tradicional, facilitando a limpeza e remetendo ao tão amado chinelo. Esse tipo de bolsa lateral menor é uma das principais tendências de acessórios, principalmente para quem precisa levar algumas coisas na bolsa, mas não quer carregar uma grande e desconfortável. Ela também pode ser usada como uma pochete.



As mini bolsas são tendência para as próximas estações, principalmente primavera-verão



Já para quem não quer segurar nada, só quer mesmo se divertir o indicado é o “Phone Bag Havaianas Pride 21”, que é pequena e vem com as cores do arco-íris. A intenção dessa bolsa é que você leve apenas o celular dentro dela, super prática. Outro item que é o novo hit do verão é o “Chapéu Bucket Hat Havaianas Double Side”, o acessório de cabeça favorito das celebridades.



A camisa é unissex e dá até para os casais saírem com look combinando



Outros itens são rasteirinhas. Quem quer fugir um pouco dos chinelos para ir em um evento de verão, mas com um sapato diferente, o indicado é a “Rasteira Havaianas You St Tropez Glow”, que é a cara das gringas, ou a “Rasteira Havaianas You Paraty Fun”, que traz muito conforto e você pode até entrar na água que não vai sair do pé.



Por último e não menos importante, você não pode deixar de ter a “Camisa Havaianas Mc Carnaval”, que é a cara da folia! A camisa é multicolorida e perfeita para usar fechada com uma calça na hora de sair e aberta com um top por baixo na hora de curtir a praia ou os tão amados bloquinhos.