Mudança de visual: Mari Bridi aposta no loiro e ganha elogios na web

A atriz refletiu as recentes mudanças de vida em seus cabelos para reforçar o empoderamento feminino e a autoestima

Dizem que quando a mulher muda o cabelo, ela está pronta para grandes mudanças na vida também. A marca Garnier Nutrisse, convidou a atriz, empresária e influenciadora Mari Bridi, que vive justamente esse momento de mudanças em sua vida, para transformar os fios com a sua nova fórmula superior e vegana.

A atriz escolheu fazer a mudança com a Garnier Nutrisse e testar nova fórmula da marca

A empresária apostou na nuance 81 loiro paixão nacional, que garante 7x mais nutrição, 9x mais forças e cobertura completa dos fios, mantendo a cor por até oito semanas para todos os tipos de cabelos.

A atriz que antes era morena, aderiu aos fios loiros após a separação do ator Rafael Cardoso

“Toda mulher tem sua beleza e o cabelo é uma das características que nos tornam únicas e especiais. Poder transformar meus fios com uma marca natural e sustentável me deixa ainda mais animada para celebrar e viver novas memórias. A minha liberdade é a minha escolha, me reinvento, ressignifico e dou uma chance para o que está por vir. Esse é meu mantra pra vida!”.

“Apaixonada por mim!”, declara a atriz após mudança de visual

Garnier Nutrisse conta com mais de 27 nuances, que vão do preto até o loiro, enriquecido com quatro óleos naturais. Só ele tem a gota poderosa, tecnologia que protege a fibra capilar do ressecamento e nutre enquanto colore. Para ativá-la, basta misturar a Gota Poderosa e a Máscara Colorante no aplicador do Creme Revelador.

“Para esse momento, o “Teste sua cor” de Garnier Nutrisse foi super útil, porque não há nada melhor que mudar e entender o que é melhor para mim com uma “ajudinha” da realidade virtual, né? Escolhi e testei essa cor no site, pois queria confirmar se a cor era perfeita para o momento, para me olhar no espelho e me amar mais ainda.”, revela Mari Bridi sobre a experiência.