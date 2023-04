Mudança de Shakira para os EUA irrita Piqué, segundo imprensa espanhola

A artista deixará a cidade Barcelona, na Espanha e se mudará para Miami, nos Estados Unidos

Shakira publicou em seu perfil no Instagram uma carta aberta na qual se despede de Barcelona. A cantora deixará a cidade que fica na Espanha e se mudará com os filhos para Miami, nos Estados Unidos. De acordo com imprensa espanhola a decisão da colombiana não foi bem-vista pelo seu ex-marido, Gerard Piqué.

Shakira deixará a cidade Barcelona, na Espanha e se mudará com os filhos para Miami, nos Estados Unidos. Créditos: Instagram

Segundo o jornal La Vanguardia, a dona do hit global “BZRP Music Sessions #53”, já tinha demostrado que necessitava fazer a mudança, mas para o ex-jogador de futebol isso não aconteceria por agora. Além disso, recentemente Piqué afirmou em uma live que Shakira não pensou na sua saúde mental ao lançar música sobre o relacionamento dos dois.

“Eu me estabeleci em Barcelona para dar uma estabilidade aos meus filhos, o mesmo que agora estamos buscando em outro lugar do mundo ao lado da família, amigos e o mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca de sua felicidade”, começou a artista.

Em recentemente live, Piqué fez comentários negativos sobre a música de Shakira e segundo a imprensa espanhola, o atleta está insatisfeito com a mudança da cantora. Créditos: Instagram

“Obrigado a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é mais longa que o amor”, prosseguiu Shakira, em clara referência ao término do relacionamento com Piqué.

“Obrigado a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigado ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com o seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!”, encerrou a cantora.