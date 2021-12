Mr. Fit alcança faturamento dobrado e CEO Camila Miglhorini anuncia novas lojas para 2022

Atualmente, a rede conta com 450 unidades distribuídas por 15 estados do Brasil e com unidades fora do país, em Portugal. Com aproximadamente 20 milhões de clientes atendidos, a empresa aposta no modelo delivery.

A Mr. Fit é a prova de que com estratégia e criatividade é possível se superar e crescer, mesmo em tempos complicados como os que vivenciamos atualmente em relação à pandemia. Com previsão de crescimento de 20% para 2021, a empresa conseguiu alcançar 45% e finaliza o ano com boas previsões para 2022.

Atualmente, a rede conta com 450 unidades distribuídas por 15 estados do Brasil e com unidades fora do país, em Portugal. Com aproximadamente 20 milhões de clientes atendidos, a empresa aposta no modelo delivery, tão em alta atualmente, e conquista ainda mais clientes, aumentando consideravelmente o seu faturamento.

Diante dos desafios esperados em 2021, como a alta de preços dos insumos, Camila Miglhorini, CEO da empresa, diz em entrevista para a coluna que nesse ano foi necessário continuar focando em estudar estratégias de como driblar a inflação e manter o mesmo padrão de qualidade e atendimento. “Acho que 2021 foi uma extensão de 2020, anos de aprendizado para quem está no mercado e para a gente não foi diferente”, afirma Miglhorini.

A empresária conta que a Mr. Fit decidiu focar mesmo no modelo delivery porque é algo inegável para o crescimento e, por isso, manteve as setas direcionadas para ele e menos para as vendas de balcão. Além disso, promoveu ações de projetos mais enxutos, com valores reduzidos, adequados ao que o mercado podia comprar.

“A gente tinha menos expectativas, então foi um ano muito bom, tanto para a empresa em si quanto para os franqueados”, explica Camila.

Focando em 2022, a rede tem ótimas perspectivas, com o mercado retomando aos poucos. Além disso, a empresa espera novidades, como o lançamento de um novo modelo, que estava previsto para antes da pandemia, e com abertura de novas lojas, no primeiro semestre do próximo ano.

“É um ano que a gente está contando com bastante coisa legal”, diz a CEO.