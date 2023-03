Mostra Hip-Hop em Movimento reúne mais de 30 artistas em Salvador

Batalhas de MC’s e de break são destaques no evento

No próximo sábado, dia 11 de março, o Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, será palco da Mostra Hip-Hop em Movimento, que contará com a apresentação de mais de 30 artistas da cultura hip-hop. O evento é gratuito e terá início às 19h.

Max B.O Dj Branco Cold Mansa

Entre as atrações confirmadas, destacam-se Sista Kátia, Afro Jhô, Janaina NoBlah, Dj Branco, Amanda Rosa, Cold Mansa e o rapper paulista Max B.O. Além disso, haverá a famosa Salva’Rima — Duelo de MC’s, com representantes de Salvador e região metropolitana, e a batalha de break Certo Pelo Certo no formato 1×1, com oito dançarinos. A noite ainda contará com graffiti ao vivo com Questão e Lee 27 e apresentação de dança com o grupo Ssa Charme.

Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding

A Batalha de Break e o Duelo de MC’s terão premiação em dinheiro e contarão com três jurados técnicos cada uma.

Afro Jhow

O evento faz parte do projeto “Casa do Hip-Hop Bahia – Espaço Radar”, que é patrocinado pela Natura Musical e pelo Governo do Estado através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. O objetivo é consolidar a Casa do Hip-Hop Bahia como uma incubadora de processos artísticos e de empreendedores oriundos das periferias da Bahia, potencializando mercadologicamente seus produtos culturais e expandindo seus negócios de forma criativa para uma maior diversidade de público.

Sista Kátia

O diretor executivo da Casa do Hip-Hop, Dj Branco, ressalta que as Mostras Hip-Hop em Movimento são formas de gerar intercâmbio entre artistas novos e aqueles que se destacam na cena, hackeando o público em comum e beneficiando os novos artistas, incluindo a Casa do Hip-Hop no cotidiano cultural do Estado.

Amanda Rosa

O projeto também conta com atividades de formação, como produção de novos conteúdos do programa Evolução Hip-Hop, produção musical, qualificação em atividades online, desenvolvimento de conteúdo e produção de Rádio e Podcast e apresentações artísticas com as mostras Hip-Hop em Movimento.

Janaina NoBlah

Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding, destaca que a Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas e que apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade.

O projeto “Casa do Hip-Hop Bahia — Espaço Radar”foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia (FazCultura), ao lado de Cronista do Morro, Os Tincoãs, Ventura Profana e Festival Pagode Por Elas, entre outros. Desde 2021, a plataforma já ofereceu recursos para 64 projetos de música no estado, como Margareth Menezes, Jadsa, Mateus Aleluia e Ilê Ayê.