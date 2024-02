Morre Tony Goes, jornalista e crítico de TV, aos 63 anos

Paulo Tony Goes morreu nesta quinta-feira, em decorrência das complicações de um câncer no intestino que enfrentava desde 2021

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15), o jornalista e roteirista Tony Góes, aos 63 anos de idade. Reconhecido por sua atuação marcante na cobertura de televisão e cinema e pela relevância de seu trabalho na Folha de São Paulo, Góes não resistiu a complicações de saúde decorrentes de um câncer no intestino, o qual enfrentava desde 2021. Sua morte foi confirmada por seu irmão, o produtor audiovisual Zico Goes.

Nascido no Rio de Janeiro em 1960 e criado em São Paulo, Tony Goes construiu uma carreira multifacetada que abrangeu o jornalismo e o entretenimento, com a roteirização de séries de sucesso e programas de variedades. Seu talento e paixão pela indústria televisiva o levaram a escrever roteiros por mais de 25 anos, deixando sua marca em produções como a série “Santo de Casa”, transmitida pela TV Bandeirantes, e participações no extinto “Vídeo Show” da TV Globo. Sua última obra, a série “12 Moedas”, foi lançada em 2020 pela HBO.

Além de sua atuação nos bastidores, Tony Goes era amplamente reconhecido por sua coluna diária na “Ilustrada”, “É Hoje em Casa”, e pelos contextos semanais no “F5”, nos quais compartilhava suas análises sobre o mundo do entretenimento. Seu humor singular e sua habilidade em abordar temas com leveza conquistaram uma legião de admiradores ao longo dos anos.

Mesmo enfrentando os desafios de sua saúde, Tony Goes demonstrou sua luta e resistência, mantendo-se ativo em sua paixão pelo jornalismo e pelo entretenimento até seus últimos dias. Recentemente, ele estreou a peça teatral “Quem Tem Medo de Olga Del Volga”, na boate gay Turma O.K., na região central do Rio de Janeiro, que esteve em cartaz até o início deste mês.

Sérgio Dávila, diretor da redação da Folha, expressou a perda irreparável que Tony representa para a equipe e para os leitores. “A Folha perde um de seus colaboradores mais bem-humorados, um especialista em cultura pop e televisão e um ser humano incrível”, disse Sérgio.

Ainda de acordo com a Folha, mesmo nos últimos momentos, Tony não perdeu o humor. Segundo o irmão, no último domingo, ele atualizou seu blog pessoal e tirou sarro de sua situação. “Eu tenho barriga desde os 10 anos de idade. Antes que alguém me repreenda por não fazer academia – e eu fiz, muita – gostaria de lembrar que a pança não me impediu de encontrar um grande amor e que vivo um casamento feliz há mais de 33 anos. No entanto, uma semana atrás eu reparei que ela estava grande mais, tipo de gravidez de nove meses. Mais um pouco e eu teria que mudar para Taubaté”, escreveu.

Desde quarta-feira (14), sua coluna é assinada interinamente por Jaqueline Cantore, uma indicação dele próprio.