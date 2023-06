Monte Verde, em Minas Gerais, é reconhecida internacionalmente como destino turístico responsável no Prêmio Passaporte Aberto 2023

Distrito mineiro é finalista na categoria que premia a promoção do turismo responsável e sustentável

Monte Verde, o encantador distrito de Camanducaia (MG), celebrou mais uma importante conquista no cenário do turismo nacional. Na última terça-feira (6), foi confirmado que a região está entre os quatro finalistas da categoria “Destino Turístico Responsável” no renomado Prêmio Internacional Passaporte Aberto deste ano.

Distrito mineiro conquista a terceira posição no ranking, consolidando sua hospitalidade excepcional

A premiação, que terá todos os vencedores revelados em uma cerimônia marcada para o dia 4 de setembro, no Panamá, reconhece destinos que promovem o turismo sustentável, solidariedade e uma comunicação fluída entre os atores sociais envolvidos no setor.

Rebecca Wagner, presidente da MOVE

Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), expressou sua alegria ao receber a notícia de que Monte Verde avançou na categoria Destino Turístico Responsável. Ela destacou o trabalho realizado pela associação e a importância do desenvolvimento econômico sustentável e ético para o distrito.

Não é a primeira vez que Monte Verde recebe reconhecimento em premiações de destaque. Pelo segundo ano consecutivo, o distrito foi eleito um dos destinos mais acolhedores do Brasil no Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking. Na classificação deste ano, Monte Verde alcançou a terceira posição, ficando atrás apenas de Porto de Galinhas (PE) e Penedo (RJ). Em 2022, o distrito foi o primeiro colocado no ranking nacional e o sexto no mundial, sendo o único representante brasileiro no top 10.

Essas conquistas destacam a hospitalidade excepcional de Monte Verde, atraindo cada vez mais visitantes em busca de uma experiência turística única. Além disso, reforçam a posição do distrito como uma das principais rotas do turismo nacional na atualidade.

A competição no Prêmio Passaporte Aberto 2023 não será fácil para Monte Verde. O distrito mineiro concorre ao prêmio de melhor destino turístico responsável junto com Pirenópolis (GO) e os municípios de Miches e Sosua, ambos da República Dominicana. No entanto, o fato de estar entre os finalistas já é um motivo de orgulho para a região.

Monte Verde continua a encantar os turistas com sua natureza exuberante, clima agradável e uma oferta diversificada de atividades. Agora, o distrito está determinado a consolidar sua reputação como um destino turístico responsável, comprometido com a sustentabilidade e a promoção de um turismo ético.

O reconhecimento internacional no Prêmio Passaporte Aberto 2023 certamente impulsionará o turismo em Monte Verde e atrairá ainda mais viajantes em busca de uma experiência autêntica, acolhedora e responsável. A cerimônia de premiação em setembro será aguardada com grande expectativa pelos moradores, empresários e turistas apaixonados por essa joia turística brasileira.