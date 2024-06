Monte Roraima: a experiência transformadora que você precisa viver

Aventuras, espiritualidade, paisagens de tirar o fôlego e contato direto com a natureza e a cultura local são apenas alguns dos elementos que tornam o Monte Roraima um destino único. Situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, este gigante de 2.875 metros de altitude oferece uma experiência inesquecível para aqueles que se aventuram em suas trilhas.

Alberto Rabelo, produtor de experiências da Vivalá

“Quando dizem que o Monte Roraima é um lugar único no mundo, sim, é verdade”. Esse é o relato da viajante Pricilla Tatagiba, que realizou uma expedição ao local. “Não existe vídeo ou imagem que consiga captar aquela imensidão. Existe muito ali que foge do nosso entendimento. Saber ouvir os guias que têm intimidade real com esse lugar, me fez perceber que eu não conseguiria descobrir tudo numa única visita”, conta.

Prepare-se para uma jornada única em um dos lugares mais antigos e sagrados do mundo

O Monte Roraima, formado há mais de 2 bilhões de anos, é repleto de rios, cascatas e formações rochosas impressionantes. É considerado um verdadeiro santuário e meta de ascensão por muitos praticantes de caminhada, ou trekking. De acordo com um relatório da Future Market Insights (FMI), a busca global por turismo de aventura deve aumentar 16,2% ao ano entre 2023 e 2033.

Desvende os mistérios do Monte Roraima

Além dos viajantes brasileiros, o Monte Roraima também atrai turistas de diversos países, como Chile, Argentina e Estados Unidos. A espiritualidade e as cosmovisões indígenas fazem parte essencial da experiência, como destaca Alberto Rabelo, produtor de experiências da Vivalá: “A expedição ao Monte Roraima é uma verdadeira imersão na sabedoria ancestral de indígenas de diferentes etnias. O intercâmbio que tive com os Taurepang me transformou completamente”.

Os atuais protetores do Monte Roraima são os indígenas Taurepang, que guiam os grupos de viajantes pelas trilhas, proporcionando uma imersão na cultura e no folclore Makunaima. Pricilla Tatagiba relembra: “A experiência com os indígenas e venezuelanos da equipe é maravilhosa. Pessoas incríveis, com histórias incríveis e superpoderes de transportar todo o equipamento e nos cuidar de forma tão respeitosa, acolhedora, calorosa e carinhosa”.

A expedição ao Monte Roraima é uma jornada de dez dias que coloca o viajante frente a frente com a história da Terra. Desde o embarque em Boa Vista (RR) até a chegada ao cume do Monte, cada momento é uma descoberta. O roteiro inclui caminhadas de até 100 km, acampamentos às margens de rios e noites sob um céu estrelado. Os destaques do percurso são o Vale dos Cristais, as Piscinas Jacuzzis e o Mirante La Ventana.

A expedição é organizada pela Vivalá, em colaboração com a Roraima Adventures (RRAdv), que há 22 anos realiza expedições na região. “A Amazônia é o berço da Vivalá e ficamos extremamente felizes de expandir nossa operação para o sétimo dos nove estados da Amazônia Legal, especialmente para um local realmente inacreditável como o Monte Roraima”, afirma Daniel Cabrera, Cofundador e Diretor Executivo da Vivalá.

Os roteiros, com saídas previstas de uma a duas vezes por mês, incluem transporte terrestre, hospedagem, alimentação, taxas de entrada nas comunidades e uma equipe capacitada para guiar a expedição. O investimento é de R$ 5.500, podendo ser parcelado. Para mais detalhes e reservas, clique aqui.