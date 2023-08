Serviço aberto ao cidadão reduz tempo médio de resolução de casos em 50%

A Ouvidoria-Geral do Município de Mogi das Cruzes recebeu reconhecimento de órgãos nacionais por seu trabalho em prol da transparência e accountability. A Ouvidoria foi convidada para apresentar seu trabalho em Brasília, nesta semana, para a Ouvidoria-Geral da União (OGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

A Ouvidoria de Mogi das Cruzes tem se destacado por seu trabalho eficiente e resolutivo. Em 2021, o tempo médio de resolução de casos caiu de 128 dias para 64 dias. De abril a junho de 2023, embora as demandas tenham aumentado em 48,1%, isso não prejudicou o desempenho da Ouvidoria, já que, no mesmo período, o percentual de concluídos subiu 18,7% e o tempo médio de conclusão caiu 28,6% – para uma média de 17 dias para resposta.

Mogi das Cruzes recebe reconhecimento de órgãos nacionais por sua Ouvidoria

O trabalho da Ouvidoria de Mogi das Cruzes é fundamental para o atendimento ao cidadão. A Ouvidoria recebe reclamações, sugestões e denúncias de munícipes sobre a prestação de serviços públicos. A Ouvidoria também acompanha o andamento de processos administrativos e fiscaliza o trabalho das secretarias municipais.

O reconhecimento da OGU e da CGU é um importante passo para a Ouvidoria de Mogi das Cruzes. A Ouvidoria continuará trabalhando para aprimorar seus serviços e garantir que os munícipes tenham um atendimento de qualidade.

“Apresentamos nossa Ouvidoria, com nossos métodos e resultados, que estão se tornando referência nacional. Pudemos compartilhar experiências e levar Mogi das Cruzes para o Brasil. Tudo isso é resultado de muito trabalho e dedicação, que é o que a nossa cidade merece. Parabéns à equipe da Ouvidoria-Geral do Município”, afirma a vice-prefeita, Priscila Yamagami.

Ouvidoria foi convidada para apresentar seu trabalho em Brasília

A Ouvidoria-Geral do Município de Mogi das Cruzes é uma referência nacional em atendimento ao cidadão. O trabalho da Ouvidoria tem contribuído para melhorar a qualidade dos serviços públicos e para aumentar a transparência e accountability da administração pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi uma grande troca de experiências. A partir disso, vamos montar um programa de treinamento visando à excelência no atendimento ao cidadão”, antecipa Thiago Batalha, Diretor do Departamento de Defesa do Usuário do Serviço Público.