Modelo posta foto topless no Instagram para apoiar o movimento #FreeTheNipple

“Há anos sou uma grande apoiadora do movimento, ele sempre esteve muito alinhado aos meus valores”, afirma. “Queria mostrar meu apoio ao movimento e optei por fazê-lo publicamente na minha conta do Instagram”.



“Não se trata de sexualidade”, acrescenta ela. “É sobre a libertação e o direito de escolher como me vestir e como viver minha vida como um homem pode. Não é justo termos que esconder nossos corpos sob roupas quentes durante o verão porque os homens não conseguem se controlar depois de terem sexualizado demais nossos seios ”.



“Finalmente estou me levantando por todos aqueles que vieram antes de mim e me posicionando em apoio do movimento e tudo o que ele representa”.