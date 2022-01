Modelo gaúcha fatura no OnlyFans mostrando seu dia a dia em clube naturista: “minha família me apoia”

A ideia, segundo ela, surgiu no início da pandemia, quando ela passou a receber mensagens de curiosos sobre o clube onde vive

Nas redes sociais, a modelo e influencer Natasha Steffens, 19 anos, chama a atenção por seus cliques espontâneos e ousados, feitos em um clube naturista onde mora com a família no Rio Grande do Sul.

Adepta de um estilo de vida que prega a liberdade e a igualdade entre as pessoas, ela entrou na onda de famosas como Anitta e Mulher Melão e se lançou no OnlyFans para vender seus conteúdos sensuais.

Fotos: Alex Ribeiro / Edu Graboski / Divulgação Natasha lembra que no início sofreu com propostas indecentes e críticas

A ideia, segundo ela, surgiu no início da pandemia, quando ela passou a receber mensagens de curiosos sobre o clube onde vive. Disposta a mostrar sua rotina em uma versão mais hot, e apoiada pelo pai, que apresentou a plataforma, ela decidiu faturar com seus vídeos e fotos sem censura. Hoje, Natasha ganha em média R$ 25 mil por mês.

“Cresci numa família naturista, na minha família sempre foi normal andar sem roupa e conviver sem tabus e preconceitos. Meus pais me apoiam e me incentivam. Temos uma visão muito diferente sobre a nudez”, conta. “Descobri um lado exibicionista também e estou aproveitando para faturar. Para mim, todo conteúdo que faço tem arte, é natural. Estou aproveitando o momento”.

Fotos: Alex Ribeiro / Edu Graboski / Divulgação

Fotos: Alex Ribeiro / Edu Graboski / Divulgação A ideia, segundo ela, surgiu no início da pandemia, quando ela passou a receber mensagens de curiosos sobre o clube onde vive

Natasha lembra que no início sofreu com propostas indecentes e críticas. Mas aos poucos foi educando seu próprio público sobre a filosofia naturista. Muito além da sexualidade, ela passou também a falar sobre o seu estilo de vida nas redes sociais. “As pessoas confundem muito, é normal. Hoje lido bem com tudo, ganhei o respeito dos meus seguidores e estou na melhor fase”, garante.

Fotos: Alex Ribeiro / Edu Graboski / Divulgação Adepta de um estilo de vida que prega a liberdade e a igualdade entre as pessoas, ela entrou na onda de famosas como Anitta e Mulher Melão e se lançou no OnlyFans para vender seus conteúdos sensuais

Mais do que manter seu perfil no OnlyFans, e continuar faturando com seus nudes, Natasha também pretende também lançar um canal no YouTube para falar sobre o clube e seu estilo de vida. “Minha ideia é me lançar como apresentadora para levar informação e entretenimento sobre naturismo. Quero falar de curiosidades, entrevistar pessoas interessantes e mostrar o lado B de tudo isso”, planeja.