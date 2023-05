Modelo desde criança, Gabriela Botelho é coroada como Miss Sergipe 2023

Além de sua forte atuação no universo das misses, a jovem também é estudante de Design de Moda.

A modelo Gabriela Botelho foi anunciada em comunicado oficial da coordenação do Miss Universo Sergipe como a representante do estado no Miss Universo Brasil, que acontece no segundo semestre. Botelho é um nome forte e conhecido do universo misses, estreou em 2019 e desde então não parou de se preparar para realizar o sonho de representar o seu país em um concurso internacional e mostrar para o Universo qual é a sua mensagem.

Além de modelar, Gabriela é estudante de Design de Moda. Créditos: Divulgação

A jovem que é modelo desde criança, é natural de Belo Horizonte, tem 22 anos e cursa Design de Moda. Mas para além do trabalho com moda, ela é coordenadora infantil da ONG NAAÇÃO, que presta ajuda humanitária a comunidades que passaram por catástrofes, como a de Brumadinho, por exemplo. O trabalho social é, inclusive, levado em consideração pela organização do concurso.

A modelo ainda atua como coordenadora infantil da ONG NAAÇÃO, que presta ajuda humanitária a comunidades que passaram por catástrofes. Créditos: Divulgação

“Para mim não há nada mais gratificante do que presenciar através do projeto no qual faço parte, o NAAÇÃO, as potencialidades sendo desenvolvidas, os sonhos resgatados e a esperança ressurgindo. Planejo fazer isso para sempre, e em cada vez mais comunidades, como dizia Malala ‘não é possível prosperar quando metade das pessoas ficam para trás”‘, destaca.

Gabriela Botelho foi anunciada como Miss Sergipe 2023. Créditos: Divulgação

O Miss Universo Brasil 2023 desse ano tem tudo para ser histórico. A Organização do MU promoveu uma mudança radical nas regras de seleção, que estão sendo vistas nos estaduais, e mulheres casadas e mães puderam se inscrever na competição.