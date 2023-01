Moda Dopamina: com looks e cores vibrantes o estilo conquistou apresentadora Eliana

Especialista em moda Noelia Schultz, idealizadora do canal fashion “SAY MY NAME!”, aposta que tendência que adota as cores para alegrar o dia será destaque no ano

A apresentadora Eliana mostra que está atenda às tendências da moda. No comando do dominical “Programa Eliana”, pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), a loira desfilou combinações interessantes ao longo do último ano e destacou a chamada moda dopamina, ou seja, vestir-se com cores para alegrar o dia.

Para a consultora de moda internacional Noelia Schultz, idealizadora e diretora criativa do canal fashion “SAY MY NAME!”, a chamada moda dopamina trabalha com o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e felicidade, que utiliza as cores para ajudar a alegrar os dias e a melhorar o humor de quem as usa.

“Conferi alguns modelitos da apresentadora brasileira e posso dizer que ela é dona de um estilo sem igual. Como a tendência em questão, o rosa ou pink exalta a característica estética que valoriza a feminilidade. A Eliana tem um rosto angelical e exalta a beleza da mulher”, explicou a consultora.

A tendência que será destaque deste verão apresenta uma saída prática que é a utilização de looks monocromáticos, algo adotado pela apresentadora. A sugestão consiste em compor uma produção inteira com uma cor. Seja vestido ou algum conjunto, este visual é muito marcante e moderno.

“Looks monocromáticos, saias curtas, saltos altos, acessórios grandes e extravagantes, como chapéus e bolsas. Tudo é possível nessa tendência”, destacou. “Para quem quiser neutralizar, vale apostar em acessórios neutros como branco, nude ou preto”, finalizou a especialista em moda internacional Noelia Schultz, essa tendência chegou para ficar e será uma das mais desfiladas em 2023.