Miss Universo Brasil Tour reúne participantes de edições do concurso em Santa Catarina

Evento acontecerá entre os dias 11 e 13 de fevereiro

Na próxima sexta-feira (11), o Miss Universo Brasil promoverá um encontro de ganhadoras das edições regionais do concurso e modelos internacionais em Jurerê, Santa Catarina. O “Miss Universo Brasil Tour” abrirá o calendário de eventos deste ano, em Jurerê Internacional.

Na ocasião, estarão presentes a Miss Brasil Teresa Santos, que representou o país na competição mundial no ano passado, Natália Guimarães (Miss Universo Brasil 2007 e Vice Miss Universo 2007), Gabriela Lacerda (Miss Universo Piaui 2021), Carol Valença (Miss Universo Sergipe 2021), Bianca Lopes (Miss Universo São Paulo 2021), Millena Vas (Miss Universo Pernambuco 2021), Bruna Valim (Miss Universo Santa Catarina 2021), Isadora Murta (Miss Universo Minas Gerais 2021), Marcella Kozinski (Miss Universo Paraná 2021)e as modelos internacionais Camila Schmitt e Marcela Graeff Casiraghi.

Reunindo, além da confraternização, um passeio de barco e atividades esportivas, o fim de semana será a oportunidade das participantes do concurso, não só, se reencontrarem, mas trocarem experiências relativas ao universo da moda. Marthina Brandt, que atualmente é a diretora executiva do MUB, comentou sobre a proposta do tour:

— Esse projeto é muito bacana porque as meninas terão mais oportunidades. Nosso foco é que todas as eleitas nos estados tenham visibilidade e possam potencializar a carreira e não somente a Miss Brasil eleita. Queremos ver o máximo de meninas felizes e realizadas. Muitas se tornam amigas durante o concurso e, claro, é uma ótima oportunidade de reencontro.

Já Gustavo Sarti, gestor comercial, falou sobre a chance de aproximar o concurso aos patrocinadores, com a criação do evento:

— O tour vai se transformar em uma das experiências que vamos proporcionar para as Misses e também em oportunidades para os patrocinadores. Assim, fará parte das entregas comerciais dessa nova fase em que a marca do concurso se amplia para ser a principal marca de lifestyle de beleza do Brasil – finalizou.