Miss Santa Catarina, Thainara Latenik é bailarina do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

E no balé do Faustão, no programa "Faustão na Band", às 20h30, de segunda à sexta-feira, tem mais uma miss: Thainara Latenik. A catarinense de Joaçaba, de 30 anos, foi miss Santa Catarina em 2013. A modelo ainda relembra esse momento de sua vida em seu Instagram (@thainaralatenik) com muito carinho, onde também trabalha como influenciadora.

A bailarina é formada em gestão ambiental e já trabalhou como atleta de vôlei profissional, secretária e recepcionista de hotel. Também foi rainha de bateria, na escola de samba Aliança, em sua cidade natal, gosta de esportes radicais e toca violão básico. E é uma lutadora fiel contra o racismo.