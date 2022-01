Miss Mônaco Mariani Piaget revela segredo para manter o corpo sarado

A influenciadora tem quase 300 mil seguidores e é adepta dos procedimentos estéticos

Piaget, se encanta com a beleza dela e o corpo sarado. Com um currículo extenso e uma agenda cheia, o Jornal de Brasília perguntou para a Miss Mônaco qual é o grande segredo para conseguir lidar com tudo isso e ainda manter o corpo ideal.

Em um papo sincero, Mariani contou que mantém uma alimentação regrada e pratica exercícios físicos diariamente. A modelo também abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos, dizendo que já fez alguns e não se arrepende.

A modelo já trabalhou para as marcas mais luxuosas e participou do Festival de Cannes

“Estou fazendo uma alimentação low carb. Três vezes na semana faço musculação, Muay Thai semanalmente e todo dia aeróbico. Já fiz bichectomia e lipo”, contou a modelo, que tem 1,73m de altura e 61 quilos.



Em um papo sincero, Mariani contou que mantém uma alimentação regrada e pratica exercícios físicos diariament

O objetivo da modelo é diminuir o percentual de gordura, mas ela confessa que se permite comer algumas besteiras de vez em quando. “Às vezes sim, mas estou adaptando para ficar sem açúcar e também low carb”, finalizou a influenciadora, que disse também que toma muita água durante o dia.