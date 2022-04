Minissérie ‘Chiquinha Gonzaga’ estreia no VIVA

Musicista revolucionária, republicana e abolicionista, Chiquinha Gonzaga desafiou a sociedade da época com seus ideais, sua arte e seus amores

Quarta-feira, dia 06 de abril, a partir das 19h30, estreia no VIVA a minissérie “Chiquinha Gonzaga”, com Gabriela Duarte e Regina Duarte interpretando a protagonista. As biografias “Chiquinha Gonzaga, uma História de Vida”, de Edinha Diniz, e “Chiquinha Gonzaga, Sofri e Chorei e Tive Muito Amor”, de Dalva Lazaroni, foram fonte para os acontecimentos narrados na minissérie, de autoria de Lauro César Muniz e direção-geral de Jayme Monjardim.



Quarta-feira, dia 06 de abril, a partir das 19h30, estreia no VIVA a minissérie “Chiquinha Gonzaga”



Musicista revolucionária, republicana e abolicionista, Chiquinha Gonzaga desafiou a sociedade da época com seus ideais, sua arte e seus amores. Para viver da música, ela se separou do marido e encontrou apoio na classe artística marginalizada para se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Jacinto (Marcello Novaes) e Chiquinha (Gabriela Duarte) em Chiquinha Gonzaga (divulgação)

Com Carlos Alberto Riccelli, Susana Vieira, Marcelo Novaes, Danielle Winits, Caio Blat, Norton Nascimento, entre outros nomes no elenco, a minissérie foi exibida originalmente pela TV Globo em 1999.