Miley Cyrus é assunto mais comentado da web após cantar com Anitta e promover pedido de casamento no Brasil

A cantora foi uma das atrações principais do segundo dia do festival Lollapalooza

O fim de semana foi agitado na web, assunto é o que não faltou nesses últimos dias. Mas, o que mais foi citado pelos internautas no Twitter disparado foi o nome da cantora Miley Cyrus.

Ela cantou no segundo dia do Lollapalooza e deu um verdadeiro show de simpatia e música boa para quem estava no festival e também para quem curtia o som em casa.

As hashtags relacionadas ao show da Miley ficaram entre as mais usadas na plataforma do passarinho. Isso porque a cantora agradou grande parte do público convidando Anitta para subir ao palco para cantar ‘Boys Dont Cry’ e promover um pedido de casamento entre dois namorados.

Outro destaque da apresentação foi a bolsa Gucci usada por Miley no palco, que chamou a atenção dos fãs e rapidamente virou meme no Twitter

Além de cantar músicas antigas que os fãs amam e fazer uma linda homenagem a Taylor Hawkins, amigo de Cyrus e baterista do Foo Fighters que faleceu na sexta-feira, 25.

Outro show que repercutiu muito no Twitter foi o do cantor Jão e da rapper americana Doja Cat. Ambas atrações foram as mais comentadas do primeiro dia do festival. Quem emocionou o público foi Emicida, rapper nacional que encerrou o festival no domingo, 27, ao lado de Planet Hemp, Criolo e outros convidados, chamados para substituir os Foo Fighters, por conta da morte de um integrante da banda.